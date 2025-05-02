Küresel piyasaları yakından ilgilendiren veri açıklandı

Küresel piyasaları yakından ilgilendiren veri açıklandı
Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Beşik gibi sallanan Kütahya'da bir korkutan deprem daha
'Şeytanın bacağını kırdık' diyen Erdoğan, Gabar'da günlük üretilen petrol miktarını açıkladı

"Şeytanın bacağını kırdık" deyip günlük üretim miktarını paylaştı
Çalıştığı zincir markette mesai arkadaşı tarafından darbedildi

Zincir market kamerasına yansıyan görüntü infial yarattı

Muaythai Gençler A-B Türkiye Birinciliği Müsabakaları Bolu'da Yapıldı

Muaythai Gençler A-B Türkiye Birinciliği Müsabakaları Bolu'da Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Muaythai Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Muaythai Gençler A-B Türkiye Birinciliği Müsabakaları, Bolu'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcuların katıldığı organizasyonda kıyasıya mücadeleler yaşandı ve dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Muaythai Gençler A-B Türkiye Birinciliği Müsabakaları, Bolu'da gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Muaythai Federasyonu işbirliğinde düzenlenen organizasyon, Bolu'nun ev sahipliğinde tamamlandı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalar, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Spor Şube Müdürü Muzaffer Akdoğan, antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.