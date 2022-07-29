Muay thai ve kick boksta Türkiye'yi dünyada temsil edecek sporcular yetişiyor

Muay Thai ve Kick Boks alanında Türkiye'ye dünya çapında büyük başarılar getirecek olan sporcular yetiştirdiklerini ifade eden Milli Takımlar Antrenörü Abdulkadir Şahin, "Öğrencilerimize yalnızca Muay Thai ve Kick Boks gibi sporları değil, aynı zamanda saygıyı, disiplini, zihinsel odaklanmayı, benlik saygısını, çevikliği, özgüveni ve daha pek çok yaşam becerisini de aşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız yalnızca ülkemize altın madalyalar getirecek ve bizi gururlandıracak sporcular yetiştirmek değil, amacımız aynı zamanda iyi bireyler ve iyi vatandaşlar yetiştirmek" dedi.

5 Aralık ve 11 Aralık 2021 tarihleri arasında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Dünya Muay Thai şampiyonasında Türkiye'nin elde ettiği başarılar yalnızca Türkiye basınında değil, dünya basınında da oldukça geniş bir yer bulmuştu. Bunun en önemli nedenlerinden biri, milli takımımızın kazandığı 5 altın, 7 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 21 madalya ile Muay Thai sporunun anavatanı olarak değerlendirilen Tayland'ı geride bırakarak Elite sınıfta 2. sırayı almasıydı. Türkiye bu şampiyonada genel klasmanda 98 ülke arasından 3. sırayı almayı başardı. Bugüne kadar Türkiye için pek çok sporcu yetiştiren, milli takımlar antrenörlüğü görevinde bulunan ve aynı zamanda Fetih Spor Akademisi'nin de kurucusu olan Şahin, "Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek ve ülkemize büyük başarılar getirecek sporcular yetiştirmek için her geçen gün var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARDA ÜLKEMİZ PEK ÇOK SPORCU İLE TEMSİL EDİLECEK

Muay Thai ve Kick Boks gibi sporlarda Türkiye'nin çok büyük bir ilerleme kat ettiğini dile getiren Şahin, Muay Thai ve Kick Boks gibi sporlarda ülkemizin çok büyük ilerleme kat ettiğini dile getirirken, "Fetih Spor Akademisi öğrencilerimizden K1 Türkiye Kick Boks şampiyonu İsrafil Güngör bu yıl İtalya'da gerçekleştirilecek olan Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda İstiklal Marşımızı okutmak için ringe çıkacak. Aynı zamanda bir diğer öğrencimiz olan Gözdenur Göktaş da ülkemizde ilk kez düzenlenecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, Türkiye Kick Boks şampiyonu olarak ülkemizi temsil edecek" dedi.

ABU DABİ'DE DÜZENLENEN DÜNYA MUAY THAİ ŞAMPİYONASINDA MİLLİ TAKIMIMIZ BİRİNCİ OLDU

2022 yılının haziran ayında Abu Dabi'de sonuçlanan Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda Türkiye'nin elde ettiği başarılardan bahseden Şahin, "Bu şampiyonada elit klasmanda 4 altın, 4 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplamda 18 madalya kazandık. Nitekim puan sıralamasında 81 ülke arasından 1. olmayı başardık" dedi.

Çocukluktan itibaren sporcular yetiştirdiğini ve bu sporcuları yurt içi ve yurt dışındaki şampiyonlara hazırladığını ifade eden Şahin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu başarılarının sayısının artması için kendimizi geliştirmeye devam etmemiz gerek. Ben de kendimi geliştirmek için sürekli olarak yurt dışı eğitim programlarına katılıyorum. Böylelikle öğrendiklerimi sporcularıma aktararak onların da kendilerini geliştirmelerine katkı sağlıyorum."

5. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI BU YIL ÜLKEMİZDE DÜZENLENECEK

Fetih Spor Akademisi İsrafil Güngör ve Gözdenur Göktaş'ın da katılacağı Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası bu yıl 30 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek. Ayrıca Türkiye de bu yıl iki önemli organizasyona ev sahipliği yapacak. Kick Boks için önemli organizasyonlardan biri olan Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası bu yıl 11 Kasım - 20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor. İslami Dayanışma Oyunları ise ilk kez Türkiye'ye geliyor. Bu yıl beşincisi düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları 9 Ağustos - 18 Ağustos tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek.