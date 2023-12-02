MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde 2. Kademe Tenis Kursu Başladı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde teori ve uygulama derslerinin verileceği 2. Kademe tenis kursu, 53 kişinin katılımıyla başladı. Kurs, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Kurs Yöneticisi Prof. Dr. Özcan Saygın ve Türkiye Tenis Federasyonu yetkilileri tarafından yönetiliyor.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesinde Teori ve uygulama derslerinin verileceği 2. Kademe tenis kursu, Spor Bilimleri Fakültesi amfisinde 53 kişinin katılımıyla başladı.
2. Kademe Tenis Antrenörlük Kursu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Kurs Yöneticisi Prof. Dr. Özcan Saygın, Türkiye Tenis Federasyonu Eğitim Kurulu Koordinatörü Birol Vural, Doç. Dr. Aydın İlhan, Öğretim Görevlisi Uğur Özer, Yücel Yıldırım, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi Prof. Dr. T. Osman Mutlu eşliğinde gerçekleştiriliyor. - MUĞLA