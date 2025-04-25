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MSKÜ 3x3 Basketbol Kadın Takımı Türkiye İkincisi Oldu

MSKÜ 3x3 Basketbol Kadın Takımı Türkiye İkincisi Oldu
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 3x3 Basketbol Kadın Takımı, Üniversiteler Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda finale çıkarak Türkiye ikinciliği elde etti. Takım, çeyrek finalde Hacettepe Üniversitesi ve yarı finalde son şampiyon Atatürk Üniversitesini eleyerek bu başarıya ulaştı.

MSKÜ 3x3 Basketbol Kadın Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Basketbol Türkiye Şampiyonasında Türkiye İkincisi oldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) 3x3 Basketbol Kadın Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 14-18 Nisan 2025 tarihleri arasında Ankara Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler 3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonasında büyük bir başarıya imza attı.

Turnuvaya 35 erkek ve 28 kadın takımının katıldığı organizasyonda MSKÜ, grup aşamasında Kocaeli Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'ni mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Son 16 turunda ise Manisa Celal Bayar Üniversitesini geçerek çeyrek finale yükselen MSKÜ takımı, çeyrek finalde Hacettepe Üniversitesi, yarı finalde ise son şampiyon Atatürk Üniversitesini eleyerek adını finale yazdırdı.

Final müsabakasında ise İzmir Kavram Üniversitesi ile karşılaşan ekip, kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmayı 16-14'lük skorla kaybederek Türkiye ikinciliği elde etti. Bu önemli başarı, MSKÜ'nün spor alanındaki istikrarlı yükselişini bir kez daha ortaya koydu.

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın, turnuvada mücadele eden sporcuları ve antrenör Araştırma Görevlisi Kaan Salman'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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