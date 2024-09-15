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Mourinho'dan sürpriz forvet tercihi! Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakada ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Giannotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Sadiku, Hajradinovic, Brekalo, Mortadha, Da Costa.

Fenerbahçe : Livakovic, Mert, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, En Nesyri.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Jose Mourinho'nun ekibi, topladığı 10 puan ve maç fazlasıyla lider durumda bulunuyor. Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu'nun cezası devam ediyor. Tümosan Konyaspor ile ligin ilk haftasında oynanan müsabakanın ardından 7 maç ceza alan Uğurlu, Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak.

SÜPER LİG'DE 43. RANDEVU

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 42 lig maçında Fenerbahçe 34 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 106 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 38 gol gördü. İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 9 kez galip gelirken, 1 maçı da Kasımpaşa kazandı. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 28 gol atarken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (4)

Sinan Bulduk:

Maç fazlasıyla lider mi :p

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Wien:

Bu takima yazacağin ilk isim Fred, ikinci isim Dzeko... Hadi bakalim hayirlisi, hadi Fener!

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tamer durmaz:

Her gördüğüm yere yazicam bunu gs 53 faulde 1 tanes sarikart görüyor Fb ve bjk ise ortalama 7.8 fauilde sari kart görüyor bu oyunlari görün artık

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Halit:

Haydaaa ne süprizi oynatmadìğı zaman süpriz forvet En Nesri niye öbür ya?lıda diretiyo anlamıyorum??

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