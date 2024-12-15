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Mourinho'nun transfer listesinin tepesindeki yıldız ortaya çıktı

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Sol bek transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe, Fiorentina'dan ayrılması beklenen Cristiano Biraghi'yi gündemine aldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun İtalyan sol beki yönetimden özellikle istediği ve sarı-lacivertlilerin kulübüyle temas kurduğu öğrenildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve özellikle sol beke takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de için İtalyan basınından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

BRAGHI LİSTENİN TEPESİNDE

Corriere dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Fiorentina'dan ayrılması gündeme olan İtalyan sol bek Cristiano Biraghi ile ilgileniyor. Haberde; Fiorentina'nın devre arasında Biraghi'nin ayrılığına izin vereceği ifade edilirken, Fenerbahçe'nin dışında Napoli'nin de oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.

Mourinho'nun transfer listesinin tepesindeki yıldız ortaya çıktıCristiano Biraghi

MOURINHO ÖZELLİKLE İSTİYOR

Öte yandan habere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Biraghi transferini özellikle yönetimden istediği ve sarı-lacivertlilerin de Biraghi için Fiorentina ile temaslara başladığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

32 yaşındaki İtalyan sol bek, bu sezon Fioretina formasıyla 13 maça çıktı. Tecrübeli savunmacı, bu karşılaşmalarda 1 gol 1 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak gösterilen Cristiano Biraghi'nin İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sözleşmede performansa bağlı opsiyon bulunuyor.

Mourinho'nun transfer listesinin tepesindeki yıldız ortaya çıktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıe.irfan ünal:

yaşlılara rağbet bitmemiş! yazık ülkemin paralarına..

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