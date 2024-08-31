Mourinho'nun maç öncesi muhabire yaptığı şakanın eşi benzeri yok
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile yapılan maç öncesi röportaj sırasında beklenmedik bir harekete imza attı. Portekizli hoca, röportaj esnasında bir anda tabureye çıkarak yayıncı kuruluşun muhabirine sarıldı. Bu durum karşısında muhabir şaşkınlığını gizleyemezken, Mourinho'nun bu hareketi sosyal medyada viral oldu ve binlerce yorum aldı.
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u 3-0'lık rahat bir galibiyetle mağlup ederken karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho herkesi şaşırtan bir harekete imza attı.
TABURENİN ÜZERİNE ÇIKTI
Maç önü yayıncı kuruluşa röportaj vermek için alana gelen Portekizli hoca bir anda orada bulunan tabureyi alarak üzerine çıktı ve yayıncı kuruluş muhabirine sarılarak poz verdi.
MUHABİR ŞOKE OLDU
Yaşanan bu beklenmedik durum sonrası yayıncı kuruluş muhabiri de şaşkınlığını gizleyemezken, fotoğraf çekimi sonrası Mourinho tabureden inerek röportajına devam etti.
GÜNDEM OLDU
Jose Mourinho'nun karşılaşma öncesinde yaptığı ve kimsenin anlam veremediği bu hareketinin görüntüleri sosyal medyada gündem aldı. Çokça paylaşılan anlar, binlerce de yorum aldı.
İşte o anlar;