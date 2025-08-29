Mourinho'nun kovulması sonrası İrfan Can Kahveci'den İngilizce paylaşım

Mourinho'nun kovulması sonrası İrfan Can Kahveci'den İngilizce paylaşım
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi. Ayrılığın ardından İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından "Her şey için teşekkürler, sizi tanımak güzeldi. Size bol şans diliyorum" sözleriyle Portekizli teknik adama veda etti.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen kapandı. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenen sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamla yollarını ayırdı. Mourinho'nun görevde olduğu dönemde fazla forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci, ayrılığın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER, BOL ŞANS"

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Her şey için teşekkürler, sizi tanımak güzeldi. Size bol şans ve gelecek için en iyisini diliyorum" ifadelerine yer verildi.

İşte yıldız futbolcunun o paylaşımı;

Mourinho'nun kovulması sonrası İrfan Can Kahveci'den İngilizce paylaşım

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTomarzalı:

İçinden Türkçe kaptırdı....Şimdi banko 11'de oynar.Yeni transferlerin hepsinden üstün bu bir gerçek.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
