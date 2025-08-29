Mourinho'nun kovulması sonrası İrfan Can Kahveci'den İngilizce paylaşım

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen kapandı. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenen sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamla yollarını ayırdı. Mourinho'nun görevde olduğu dönemde fazla forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci, ayrılığın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER, BOL ŞANS"

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Her şey için teşekkürler, sizi tanımak güzeldi. Size bol şans ve gelecek için en iyisini diliyorum" ifadelerine yer verildi.

İşte yıldız futbolcunun o paylaşımı;