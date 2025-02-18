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Mourinho'nun dünya yıldızı eski öğrencisinden çok konuşulacak itiraf

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Real Madrid'in tecrübeli kalecisi Thibaut Courtois, Chelsea'den eski hocası olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Courtois, Atletico Madrid'de kiralık olarak forma giydiği dönemde Chelsea'ye karşı oynadığı maçın ardından Jose Mourinho'yu kızdırdığını söyledi.

Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, Chelsea'de birlikte görev yaptığı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu.

"MOURINHO'YU KIZDIRDIM"

Belçikalı file bekçisi, "Jose Mourinho ile ilişkim çok özeldi. Chelsea'ye karşı kazandığımız Süper Kupa'nın (2012) ardından beni yanına çağırdı ve bir an önce Chelsea'ye geri dönmem gerektiğini söyledi. (Courtois, o dönem Chelsea'den Atletico Madrid'e kiralanmıştı. 32 yaşındaki eldiven, 2011-2014 yılları arasında kiralık olarak Atletico Madrid'de oynadı.) Her maçta oynamak istediğimi ve Chelsea'ye geri dönersem bunun olmayacağını söyledim ve o dönem Atletico Madrid'de kalmayı tercih ettim. Daha sonra Mourinho'nun çalıştırdığı Chelsea (2014) ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştık. Tabii ki oynamama izin verilmesini istemedi. Rövanşta iyi kurtarışlar yapmıştım ve mutlu değildi. Maçtan sonra elimi sıkmadığını hatırlıyorum. Mourinho'yu biraz kızdırmıştım" ifadelerini kullandı.

Mourinho'nun dünya yıldızı eski öğrencisinden çok konuşulacak itiraf

CHELSEA'DEN REAL MADRID'E GİTTİ

Atletico Madrid'deki kiralık döneminin ardından 2014 yılında Chelsea'ye geri dönen ve o dönem İngiliz ekibinde Jose Mourinho ile birlikte çalışan Courtois, 2018 yılında ise 35 milyon euro karşılığında Chelsea'den Real Madrid'e transfer olmuştu.

Mourinho'nun dünya yıldızı eski öğrencisinden çok konuşulacak itiraf
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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