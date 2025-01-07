Mourinho'nun canlı yayındaki hareketi dış basında

Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Jose Mourinho çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Portekizli hocanın, yayıncı kuruluşa verdiği röportaj ve canlı yayındaki tepkisi Avrupa'da gündem oldu.

RÖPORTAJI TERK ETMİŞTİ

Portekizli çalıştırıcı, "Puan farkının kapanıp kapanmayacağı" ile ilgili soruya sinirlenirken, "Gerçeği söylemeyi neden korkuyorsunuz? Bu soruyu bana sorup neden gerçeği saklamaya çalışıyorsunuz? Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar? Sizce puan farkı sadece oynanan futboldan mı kaynaklı? O zaman gerçeği söyleyin." ifadelerini kullanmış ve röportajı terk etmişti.

MANŞETLERE TAŞINDI

Mourinho'nun açıklamaları ve röportajı terk etmesi Avrupa basınında da büyük ses getirdi. İngiltere'den The Sun, Mourinho'yu manşetlerine taşırken, "Jose Mourinho, sıra dışı bir nutukla 'skandala' tepki gösterdi: 'İnsanlar neden korkuyor?'" dedi.

Haberde Jose Mourinho'nun Türk medyasına gerçeği çıkarması için meydan okuduğu belirtildi. İtalyan basınından Tuttosport'ta ise Mourinho'nun röportajı terk etmesine yer verildi. Tuttosport ayrıca Mourinho'nun "Neden korkuyorsunuz" ifadesini manşet yaptı.