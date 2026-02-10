Mourinho'nun Benfica kariyeri bitiyor! İşte yerine gelecek isim
Portekiz Futbol Federasyonu'nun, Dünya Kupası sonrası Jose Mourinho'ya milli takım için teklif sunmayı planladığı iddia edilirken, Benfica'nın da olası ayrılık ihtimaline karşı Ruben Amorim'i alternatif olarak değerlendirdiği öne sürüldü.
- Portekiz Futbol Federasyonu, teknik direktörlük için Jose Mourinho'yu ciddi bir aday olarak değerlendiriyor.
- Jose Mourinho, Benfica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı ve sözleşmede uzatma opsiyonu bulunuyor.
- Benfica, Mourinho'nun ayrılması durumunda teknik direktörlük için Ruben Amorim'i gündemine aldı.
Kariyerinde bir gün Portekiz Milli Takımı'nı çalıştırmak istediğini daha önce dile getiren Jose Mourinho'nun, bu hayaline bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası sonrası kavuşabileceği iddia edildi. ESPN'de yer alan habere göre, Portekiz Futbol Federasyonu, teknik direktörlük koltuğu için Mourinho'yu ciddi bir aday olarak değerlendiriyor.
MOURINHO'YA TEKLİF HAZIRLIĞI
Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez'in sözleşmesi 31 Temmuz 2026'da sona eriyor. Haberde, Dünya Kupası'nın ardından Martinez'in sözleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte federasyonun Jose Mourinho'ya resmi teklif sunmayı planladığı belirtildi.
BENFICA DÖNEMİ VE SÖZLEŞME DETAYI
Sezona Fenerbahçe ile başlayan Jose Mourinho, sarı lacivertli kulüple yollarını ayırmasının ardından Benfica'nın başına geçti. 63 yaşındaki teknik adam, Portekiz temsilcisiyle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Mourinho'nun Benfica ile yaptığı anlaşmada uzatma opsiyonunun da bulunduğu aktarıldı.
BENFICA'NIN ALTERNATİF PLANI: AMORIM
Öte yandan Benfica'nın da Mourinho ihtimalini göz önünde bulundurarak hazırlık yaptığı öne sürüldü. ESPN'nin haberine göre Portekiz ekibi, Mourinho'nun olası ayrılığı durumunda Manchester United'dan ayrılan Ruben Amorim'i teknik direktörlük için gündemine aldı.