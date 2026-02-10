Haberler

Mourinho'nun Benfica kariyeri bitiyor! İşte yerine gelecek isim

Mourinho'nun Benfica kariyeri bitiyor! İşte yerine gelecek isim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Portekiz Futbol Federasyonu'nun, Dünya Kupası sonrası Jose Mourinho'ya milli takım için teklif sunmayı planladığı iddia edilirken, Benfica'nın da olası ayrılık ihtimaline karşı Ruben Amorim'i alternatif olarak değerlendirdiği öne sürüldü.

  • Portekiz Futbol Federasyonu, teknik direktörlük için Jose Mourinho'yu ciddi bir aday olarak değerlendiriyor.
  • Jose Mourinho, Benfica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı ve sözleşmede uzatma opsiyonu bulunuyor.
  • Benfica, Mourinho'nun ayrılması durumunda teknik direktörlük için Ruben Amorim'i gündemine aldı.

Kariyerinde bir gün Portekiz Milli Takımı'nı çalıştırmak istediğini daha önce dile getiren Jose Mourinho'nun, bu hayaline bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası sonrası kavuşabileceği iddia edildi. ESPN'de yer alan habere göre, Portekiz Futbol Federasyonu, teknik direktörlük koltuğu için Mourinho'yu ciddi bir aday olarak değerlendiriyor.

MOURINHO'YA TEKLİF HAZIRLIĞI

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez'in sözleşmesi 31 Temmuz 2026'da sona eriyor. Haberde, Dünya Kupası'nın ardından Martinez'in sözleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte federasyonun Jose Mourinho'ya resmi teklif sunmayı planladığı belirtildi.

BENFICA DÖNEMİ VE SÖZLEŞME DETAYI

Sezona Fenerbahçe ile başlayan Jose Mourinho, sarı lacivertli kulüple yollarını ayırmasının ardından Benfica'nın başına geçti. 63 yaşındaki teknik adam, Portekiz temsilcisiyle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Mourinho'nun Benfica ile yaptığı anlaşmada uzatma opsiyonunun da bulunduğu aktarıldı.

BENFICA'NIN ALTERNATİF PLANI: AMORIM

Öte yandan Benfica'nın da Mourinho ihtimalini göz önünde bulundurarak hazırlık yaptığı öne sürüldü. ESPN'nin haberine göre Portekiz ekibi, Mourinho'nun olası ayrılığı durumunda Manchester United'dan ayrılan Ruben Amorim'i teknik direktörlük için gündemine aldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

Fenerbahçe'ye kiralık futbolcusundan kötü haber
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı

'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı! Acı haber geldi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi

Mesajlar üzerine savcılığa koştu, tacizcinin kimliği şoke etti
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi

4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi