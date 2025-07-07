Mourinho Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe'ye istiyorum

Mourinho Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe'ye istiyorum
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Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford'ı kadrosuna katmak istiyor. Mourinho, Rashford ile görüşme yaparak, "Seni Fenerbahçe'de görmek istiyorum. Beraber yeni başarılara imza atacağız" dedi.

Yeni sezonda tek hedefi şampiyonluk olan Süper Lig devi Fenerbahçe, transferde gözünü dünyaca ünlü yıldıza çevirdi.

MOURINHO RASHFORD'I İSTİYOR

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda gündemine Marcus Rashford'ı aldı. Bu doğrultuda Fenerbahçe'de Devin Özek, 27 yaşındaki oyuncu için hafta içinde İngiltere'ye gidecek ve Manchester ekibinin yöneticileriyle masaya oturacak.

Mourinho Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe'ye istiyorum

'SENİ FENERBAHÇE'YE İSTİYORUM'

Jose Mourinho transferde de bizzat devreye girdi. Manchester United'dan eski öğrencisiyle bir görüşme yapan Portekizli çalıştırıcının, "Seni Fenerbahçe'de görmek istiyorum. Beraber yeni başarılara imza atacağız" dediği belirtildi.

SEZON RAKAMLARI

Geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Rashford, çıktığı17 maçta 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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