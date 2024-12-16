Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı

Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao'ya kaybettiği maçta hata yapan Samet Akaydin'a taraftarın tepkisi vardı. Protesto ile karşılaşan Samet RAMS Başakşehir maçında forma giymedi.

SAMET'E SAHİP ÇIKTI

Maç sonunda ise Mourinho onu unutmadı. Mourinho galibiyeti ona armağan ederken söylediği duygusal sözler de dikkat çekti. Mourinho, Samet için 'arkadaşım' ifadesini kullandı.

Samet Akaydin'in Athletic Bilbao maçında yaptığı hata protestolara neden olmuş ve Samet için büyük bir moral bozukluğuna yol açmıştı.

Bu maçta forma giymeyen Samet'e maç sonunda Mourinho'dan destek geldi. Mourinho, "bu maçtaki ufacık katkımı arkadaşım Samet'e armağan ediyorum" dedi.