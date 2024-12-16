Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao'ya karşı kaybettiği maçta hata yapan Samet Akaydin'a Jose Mourinho sahip çıktı. Portekizli antrenör RAMS Başakşehir galibiyetini "arkadaşım" olarak nitelendirdiği Samet'e armağan etti ve ona duygusal sözlerle destek verdi.
Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao'ya kaybettiği maçta hata yapan Samet Akaydin'a taraftarın tepkisi vardı. Protesto ile karşılaşan Samet RAMS Başakşehir maçında forma giymedi.
SAMET'E SAHİP ÇIKTI
Maç sonunda ise Mourinho onu unutmadı. Mourinho galibiyeti ona armağan ederken söylediği duygusal sözler de dikkat çekti. Mourinho, Samet için 'arkadaşım' ifadesini kullandı.
Samet Akaydin'in Athletic Bilbao maçında yaptığı hata protestolara neden olmuş ve Samet için büyük bir moral bozukluğuna yol açmıştı.
Bu maçta forma giymeyen Samet'e maç sonunda Mourinho'dan destek geldi. Mourinho, "bu maçtaki ufacık katkımı arkadaşım Samet'e armağan ediyorum" dedi.