Mourinho, Feyenoord'un kabusu oldu! Yine aynı tarifeyi uyguladı
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Feyenoord karşısında kariyerindeki benzer istatistiklerinden birine daha imza attı. İlk maçı kaybeden Mourinho, ikinci maçta bir kez daha Feyenoord'u yenerek geçmiş kariyerindeki başarıları tekrarladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Fenerbahçe, 2-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Feyenoord'u kendi sahasında 5-2 mağlup etti ve adını play-off turuna yazdırdı.

MOURINHO AYNI TARİFEYİ UYGULADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyerinde Feyenoord'a karşı aldığı sonuçlardan bir yenisini daha kariyerine ekledi. Geçmiş kariyerinde Roma ve Manchester United'ın başında Feyenoord ile karşılaşan Mourinho, Hollanda ekibine karşı ilk maçları kaybetmişti. İlk maçları kaybeden Mourinho, rövanşların hepsini kazanarak turu geçen taraf olmayı başarmıştı. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'de de ilk maçı kaybetmesine rağmen Feyenoord'u ikinci maçta yenerek saf dışı bırakmayı başardı.

Deneyimli çalıştırıcının şu ana kadar Feyenoord'a karşı aldığı tüm sonuçlar şöyle:

15.09.2016: Feyenoord 1-0 Manchester United

24.11.2016: Manchester United 4-0 Feyenoord

KONFERANS LİGİ FİNALİ: 25.05.2022: Roma 1-0 Feyenoord

13.04.2023: Feyenoord 1-0 Roma

20.04.2023: Roma 4-1 Feyenoord

06.08.2025: Feyenoord 2-1 Fenerbahçe

12.08.2025: Fenerbahçe 5-2 Feyenoord.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
