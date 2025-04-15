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Mourinho Fenerbahçe'den ayrılabilir

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Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun beklentileri karşılayamaması sonucu İspanya'dan flaş bir iddia ortaya çıktı. Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Mourinho, beklentilerin altında kaldı. Mourinho'nun Fenerbahçe'deki görevi, şampiyonluk hedefine ulaşılamaması halinde sona erebilir.

Geçtiğimiz yaz büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör José Mourinho, sarı-lacivertli ekipte beklenen etkiyi yaratamadı.

Ligin üst sıralarındaki rakiplere karşı galibiyet almakta zorlanan sarı-lacivertliler, kritik maçlarda istenilen performansı bir türlü sahaya yansıtamadı.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Mourinho'nun saha içindeki sonuçlarının yanı sıra saha dışındaki davranışları da sezon boyunca sıkça tartışma konusu oldu. Türkiye Kupası'nda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la yaşadığı tartışmada rakibinin burnunu sıkması uzun süre gündemde kaldı. Ayrıca Buruk için kullandığı "maymun gibi zıplıyor" ifadesi, ırkçılık tartışmalarının merkezine yerleşmişti.

YOLLAR AYRILACAK

İspanyol AS gazetesinde yer alan habere göre, sezon başında büyük bir heyecanla karşılanan Mourinho döneminin şampiyonluk hedefine ulaşılamaması halinde sezon sonunda sona erebileceği konuşuluyor. Yönetimin Portekizli teknik adamla ilgili nihai kararını sezon bitiminde vermesi bekleniyor.

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Mourinho Fenerbahçe'den ayrılabilir
Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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