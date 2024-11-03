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Jose Mourinho'dan çok konuşulacak hareket: Önce paylaştı, sonra sildi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor maçında penaltı beklediği pozisyonu Instagram hesabından paylaştı. Portekizli teknik adam, daha sonra bu paylaşımını kısa süre içerisinde sildi. Mourinho, basın toplantısında "Türk ligini izlemiyorlar ama ben bu pozisyonu Instagram'a koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir o pozisyon. Türkiye liginin ne olduğunu görecekler" demişti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'u 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından çok konuşulacak bir harekete imza attı.

PENALTI POZİSYONU ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Mourinho, Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında penaltı beklediği pozisyonu Instagram hesabından paylaştı. Portekizli teknik adam, paylaşımına "İzleyin ve gülün. Eğer beğendiyseniz bütün maçı izleyin çünkü komedi bu pozisyonla bitmedi" notunu düştü. Tecrübeli çalıştırıcı, daha sonra bu paylaşımını kısa süre içerisinde sildi.

İşte o paylaşım;

Jose Mourinho, dediğini yaptı: Önce paylaştı, sonra sildi

BUNU YAPACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Jose Mourinho, maç sonu yaptığı açıklamada "Belirtmiş olduğum gibi yurt dışında çok fazla insan Türk ligini izlemiyorlar. Londra'da muhtemelen bir tek oğlum izliyordur Türkiye ligi maçlarını. Ama ben bu pozisyonu Instagram'a koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir o pozisyon. Türkiye liginin ne olduğunu göreceklerdir" ifadelerinde bulunmuştu.

Jose Mourinho'dan çok konuşulacak hareket: Önce paylaştı, sonra sildi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSer_hat:

Enis destana İngilizce küfür eden(Fuck Off Man) Mosmorinyoya ceza verecek misin Eeeeyyy TFF?

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Haber YorumlarıAhmet null:

Ezikler

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Haber YorumlarıYusuf Kartal :

Tam Fenerbahçe yönetimine yakışır bir tekniktrektör. FB seyircisine yazık, hem başarı yok hemde futbolu çirkinleştiriyorlar. Maksat, ya bizi şampiyon yapın yada dünyaya bu ligi rezil ederiz!

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Haber YorumlarıHayri Daldal:

en-Nesyri’nin pozisyonda faul yaptığını görmüştür her halde. Yoksa niye silsin. Klasik fener cazgırlığı.

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Haber YorumlarıAhmet Akın:

Paylaşım duruyor niye sildi yazıyorsunuz

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