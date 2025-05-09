Mourinho'dan Penaltı İtirazı: 'Hakem Dinlemedi'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakem Burak Pakkan'ın net bir penaltı vermediğini belirterek, "Bugünkü maç 1-0 iken her şeye karar verilmişti. Orta hakemi uluslararası VAR hakemi çağırdı basit penaltıyı göstermek için. Hakem dinlemedi. Bu sezon kaç defa oldu bilmiyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu. Gelecek sezon devam etme durumu ve yönetimle ilgili görüşme yapıp yapmadığıyla ilgili soruya Mourinho, "Bugünkü maç 1-0 iken her şeye karar verilmişti. Orta hakemi uluslararası VAR hakemi çağırdı basit penaltıyı göstermek için. UEFA'da pek çok maçta görev yapmış VAR hakemine 'sen yanlış biliyorsun' diyerek penaltıyı vermemesi; bu sezon kaç defa oldu bilmiyorum. Kazanamamış olsaydık şimdi Fenerbahçe'nin kötü oynadığını hata yaptığını konuşacaktık. Ben sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Bununla ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Herkes gördü" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin bu sezon 31 farklı 11 ile sahaya çıktığının hatırlatılması üzerine Portekizli teknik adam, "25 adet bozuk param var ve hepsini havaya atıyorum. Bazıları masada kalıyor, bazıları yere düşüyor. Masada kalanları 11'e yazıyorum. Hafta içi de İstanbul'da gece kulüplerine gidiyorum. Masada kalan oyuncuları 11 olarak belirliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL