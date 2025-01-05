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Mourinho'dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor maçı öncesinde yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ı hedef aldı. Sarı-kırmızılıların Göztepe'yi 2-1 yendiği tartışmalı maç hakkında konuşan Portekizli teknik adam, "Bu skandallar her hafta olmaya başladı. Vaktimi bunları izleyerek geçirmek istemiyorum. Çok sevdiğim 'Washington D.C.' dizisindeki skandalları izlemeyi tercih ederim" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hatayspor maçı öncesinde dün oynanan ve tartışmalara neden olan Galatasaray-Göztepe maçıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ÇİFT FORVET TERCİHİ

Mourinho yaptığı açıklamada, "Oyuncuların dinlenmesi için kısa bir ara vermiş olduk. 9 gün boyunca üst üste çalışabildik. Sezon ortasında bunu bulmak zor. Sıkı bir şekilde çalıştık. Bazı şeyleri geliştirdik, bazı yeni şeyler katmaya çalıştık. Bugün mesela Dzeko ve En-Nesyri birlikte başlayacaklar. Bunu denemek için çok şansımız olmamıştı çünkü Youssef sezon başı aramıza hemen katılamamıştı" dedi.

HATAYSPOR PAYLAŞIMI

Portekizli teknik adam, "Paylaşımıma gelen 'Hatayspor'u neden analiz ediyorsun?' eleştirileri beni etkilemez. Real Madrid ya da Hatayspor ile oynamam fark etmez, işime odaklanarak çalışıyorum. Rakibe olan saygım her zaman aynı. Ben analizimi yaptım. Eksikleri onlar için bir şey değiştirmeyecek. Orta sahada çok opsiyonları var" ifadelerini kullandı.

"DÜNKÜ SKANDAL MAÇI İZLEYECEĞİME DİZİ İZLERİM"

Galatasaray'a göndermede bulunan Jose Mourinho, "Hatayspor'un maçını izlemeyi dünkü skandalı izlemeye tercih ederim. Bu skandallar her hafta olmaya başladı. Vaktimi bunları izleyerek geçirmek istemiyorum. Çok sevdiğim 'Washington D.C.' dizisindeki skandalları izlemeyi tercih ederim" açıklamasını yaptı.

Mourinho'dan ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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