Mourinho'dan Hollandalı gazeteciye gülümseyerek olay cevap: Şimdiden cehenneme hoş geldin

Mourinho'dan Hollandalı gazeteciye gülümseyerek olay cevap: Şimdiden cehenneme hoş geldin
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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Feyenoord maçının ardından konuştu. Hollandalı bir gazetecinin "Daha önce hiç burada kazanamadınız." sorusunu gülümseyerek cevaplayan Mourinho, olay yaratacak bir cevap vererek, "Feyenoord'a karşı ikinci maçları kazanıyorum. Yapabileceğimize inanıyorum. Sizi de ikinci maçlarda hep üzgün görüyorum. Şimdiden Kadıköy'e, cehenneme hoş geldiniz." dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında konuştu.

HOLLANDALI GAZETECİYE OLAY CEVAP

Basın toplantısına Jose Mourinho'nun Hollandalı bir gazeteci ile yaşadığı diyalog damga vurdu. Hollandalı gazeteci, Mourinho'ya soru sorarak, ''Daha önce hiç burada kazanamadınız. Ne düşünüyorsunuz?'' şeklinde soru sordu.

''ŞİMDİDEN CEHENNEME HOŞ GELDİN''

Bu soru üzerine gülümseyen Mourinho, gazeteciye cevap vererek, "Feyenoord'a karşı ikinci maçları kazanıyorum. Yapabileceğimize inanıyorum. Sizi de ikinci maçlarda hep üzgün görüyorum. Şimdiden Kadıköy'e, cehenneme hoş geldin." şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

BU AAYAS UYUUZZ JOSE REZZiL COBANi ESSEKOBAHCEYi KARRIKöYDö TER DöKTTüRMEDEN SiMDiDEN KAZANMIS HAVALARINA SOKMUS BiLE ZATEN FENEVi BiTiREN ALISKANLIKLARIN BASINDADA BU GELiYO LiG BASLAMADAN KESiN SAMPiYONUZ YETMEDi AVRUPADA KUPA KAZANACAGIZ TüRKiYE KUPASI ZATEN CöPTE SONUNDA FENEVE öZEL OLANA OTURUVERiYORLAR üCüN BiRi 00======Feneve öZEL=======)

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Haber Yorumlarıhqqdh7djwt:

Fener s…. atar bu takımı Kadıköy’de

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