Mourinho'dan Galatasaray'a olay gönderme! Maçtan pozisyon paylaşıp bir de not düştü
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçına dair Instagram hesabından bir yorum yaptı. Mourinho, RAMS Başakşehir'in penaltı beklediği 25. dakikadaki Crespo-Abdülkerim pozisyonunu paylaştı ve 'Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır.' notunu ekledi.
Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dün oynanan ve 2-2 biten Galatasaray-RAMS Başakşehir maçından bir an paylaştı.
"TEKMELİKLERİN KARBONDANDIR"
Mourinho, sosyal medya hesabından RAMS Başakşehir'in penaltı beklediği 25. dakikadaki Crespo-Abdülkerim pozisyonunu paylaştı. Portekizli teknik adam paylaşımına da "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır" notunu ekledi.
İşte Mourinho'nun paylaşımı;