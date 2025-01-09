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Mourinho'dan Galatasaray'a olay gönderme! Maçtan pozisyon paylaşıp bir de not düştü

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile RAMS Başakşehir arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçına dair Instagram hesabından bir yorum yaptı. Mourinho, RAMS Başakşehir'in penaltı beklediği 25. dakikadaki Crespo-Abdülkerim pozisyonunu paylaştı ve 'Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır.' notunu ekledi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dün oynanan ve 2-2 biten Galatasaray-RAMS Başakşehir maçından bir an paylaştı.

"TEKMELİKLERİN KARBONDANDIR"

Mourinho, sosyal medya hesabından RAMS Başakşehir'in penaltı beklediği 25. dakikadaki Crespo-Abdülkerim pozisyonunu paylaştı. Portekizli teknik adam paylaşımına da "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır" notunu ekledi.

İşte Mourinho'nun paylaşımı;

Mourinho'dan Galatasaray'a olay gönderme! Maçtan pozisyon paylaşıp bir de not düştü

Mourinho'dan Galatasaray'a olay gönderme! Maçtan pozisyon paylaşıp bir de not düştü
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıT Y:

Bütün dünyaya rezil et bunlari... Paylaşmaya devam...

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Enteresandır. SponsorSaray in tüm futbolcuları faul yaptıkdan sinra hadi s...tir bir şey yok diye cevap veren el kol hareketleri yapıyorlar. Bunlar toptan çalışılmış hareketler. Zaten nasılsa hakem de vermedigibicin. Içi rahat dolaşıyor. Koca koca çocuklar yalan mi söyleyecekler. Mesela abdülkerim adanın ayağını kırsa ne olacaktı ki? B9s işler ile gündem dolduruyoruz. Ülkeler bitmiş. Uzatmaları oynuyor ama bahis işleri bitmez. Her maçı izleyiniz. Ne futbolcular var tek düzgün pas vermeyen.

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Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Sen oynattığın futbola ve futbolcularına bak. Ali topu sağa gönderiyor, veli sola koşuyor. Ahmet kafa topu için orta yapıyor mehmet rövaşata yapmak için yere eğiliyor. Kimsenin birbirinden haberi yok.

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Haber YorumlarıAlaaddin Coşkun:

Okan buruğun morarttığı morardinhoo birde hakemin vermediği net 2 penaltıyıda konuşsaydın.işi gücü traş başka bir numara yok bu çakma yıldızlı takımın hocasında.

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Haber Yorumlarımurat özbaş:

Bakin Fb baskaninin aciklamalari ve izledigi yol tam bu adama göre.Kaos en cok bu adama yariyor cunku ortada bir basari olmayacagini kendi de biliyor..bir allahin kuluda cikip ne bicim top oynatiyorsun demiyor .

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Haber YorumlarıErkan Can :

Gerçekten sıkılmadınız mı ağlamaktan ? koca koca adamlarsınız,açın bir uefa ligi güncel puan durumuna bakın,sonra kendi oynadığınız topa bakın.

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Haber YorumlarıFatih Baran:

Adamı 2 günde kendilerine benzettiler. Mourinho aynı 15'lik ergenler gibi ??????

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Haber Yorumlarıİbrahim Burak:

Teknik direktör olarak başarılı olamadım bari Galatasaray üzerinden yürüyeyim burda da iyi ekmek var diyor. İşini baksana sağa sola sataş diye getirilmedin takımın başına

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Haber YorumlarıG Ergün:

torreira pozisyonu almanyanın en ünlü hakemi penaltı değil dedi bu kuşlar yandaş medyayla saldırmaya çalışıyo ama nafile eze eze şampiyon Galatasaray yazdıracağız

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