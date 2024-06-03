Mourinho'dan Arda Güler sözleri: Ona hayır diyemem

Fenerbahçe'nin görkemli bir törenle imza attırdığı teknik direktör Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mourinho, sarı-lacivertlilerden İspanyol devi Real Madrid'e giden ve başarılarıyla adından söz ettiren Arda Güler ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ARDA'YA 'HAYIR' DİYEMEM"

Portekizli teknik adam, genç futbolcu transferi ve Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden Arda Güler'le ilgili gelen soruya "Arda Güler gelmek isterse, neden olmasın! Fenerbahçe'yi seviyorsa, bedavaya gelecekse ve maaşını yüzde 75'ini Real Madrid ödeyecekse, 'Hayır' diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

ARDA'NIN MADRID KARİYERİ

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasını tüm kulvarlarda 5'i ilk 11 olmak üzere 12 kez giydi. Bu maçlarda 6 kez gol sevinci yaşayan Arda'nın Şampiyonlar Ligi'nde ise hiç forma şansı bulamaması dikkat çekti. 19 yaşındaki milli oyuncu, İspanyol devindeki ilk sezonunda LaLiga, İspanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi kupası kazanmayı başardı.