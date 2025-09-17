Haberler

Mourinho'dan Ali Koç'un başını ağrıtacak sözler

Mourinho'dan Ali Koç'un başını ağrıtacak sözler
Güncelleme:
Fenerbahçe'de görevden alınan Jose Mourinho, başkan Ali Koç için açıklamalar yaptı. Mourinho yaptığı açıklamada, ''Ali Koç'un davranış şekli, benimkinden farklı. Ben ayrıldığımdan beri sayısız kez konuştu. Bizi eleyen Kerem Aktürkoğlu'nu neden ancak bizi eledikten sonra transfer ettiğini açıklamadı." dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den gönderilen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Benfica'ya imza atmadan önce Sarı-lacivertli takımla ilgili ilk kez konuştu.

''ALİ KOÇ'UN DAVRANIŞ ŞEKLİ FARKLI''

Record'a konuşan Mourinho, Ali Koç ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kulüpleri terk ederken kapıyı kapatırım. Provokasyonlara cevap vermem. Mazeret aramam. Ali Koç'un davranış şekli, benimkinden farklı. Ben ayrıldığımdan beri sayısız kez konuştu. Bizi eleyen Kerem Aktürkoğlu'nu neden ancak bizi eledikten sonra transfer ettiğini hala açıklamadı." dedi.

''SADECE SAYGI DUYUYORUM''

Benfica ile büyük oranda anlaşan Mourinho, bu anlaşma ve Bruno Lage ile ilgili, "Bu duyguyu biliyorum, ne hissettiğini biliyorum. Yas tutması gerekiyor. Hiçbir teknik direktör mutlu bir şekilde ayrılmaz, farklı olabileceğini düşünür. Ona büyük saygı duyuyorum, çünkü kısa bir süre önce ben de aynı şeyi yaşadım. Bir ay önce onun hakkında söylediklerimi tekrarlıyorum: O harika bir teknik direktör ve önemli bir gruba sahipti, onu tebrik ettim. Ve ben fair play örneği değilim. Onların kazanmayı hak ettiklerini söylemek kolay olmadı. Sizler benden daha iyi bilirsiniz, Bruno'ya sadece saygı duyuyorum ve kariyerinde en iyisini diliyorum. O, benim Portekiz'e dönüşümün planlanmamış olduğunu, ancak kariyerimin doğal bir sonucu olarak bir gün Portekiz'e dönüp milli takımı çalıştırmak istediğimi biliyor. Eğer bu Benfica ile gerçekleşirse... Benfica'ya hayır diyebilecek bir teknik direktör var mı? Ben değilim." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500

AK Parti'den Özel'in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı

AK Parti'den Özel'e jet yanıt: Acilen suç duyurusunda bulunmalı
