Üye Girişi
Haberler

Mourinho'dan 5 değişiklik birden! Fenerbahçe'nin Union SG maçı ilk 11'i belli oldu

Mourinho'dan 5 değişiklik birden! Fenerbahçe'nin Union SG maçı ilk 11'i belli oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını ağırlayacak. Saat 19.45'te başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Belçika'nın Union Saint- Gilloise ekibini konuk edecek. karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülke federasyonundan Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmada Mathieu Vernice ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Cengiz, Szymanski, İrfan Can, En Nesyri.

Union Saint-Gilloise: Moris, Castro-Montes, Burgess, Mac Allister, Machida, Sadiki, Vanhoutte, Rasmussen, Ivanovic, Niang, Rodriguez.

FENERBAHÇE'NİN DURUMU

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını geçen sarı-lacivertliler, 3. turda ise Fransa'nın Lille ekibine elenince yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı. Trendyol Süper Lig'e ise ilk 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Fenerbahçe, son maçta ezeli rakibi Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olarak taraftarının tepkisini çekmişti. Sarı-lacivertliler, Belçikalı rakibiyle geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde de karşı karşıya gelmişti. Son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında iç sahada 1-0 mağlup olsa da çeyrek finale yükselen taraf olmuştu.

5 İSİM KADRODA YER ALMIYOR

Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 isim yer almıyor. Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 137. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 136 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip bu müsabakalarda 60 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 33 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 191 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 171 gole engel olamadı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Fenerbahçe Fenerbahçe Gilloise Belçika Futbol Spor

İsrail saldırısında Hizbullah'ın İHA birim komutanı öldürüldü

İsrail-Hizbullah savaşında kritik isim öldürüldü

 Mahmud Abbas, BM'den dünyaya seslendi: İsrail Gazze'den tamamen çekilmeli

Mahmud Abbas'tan İsrail ve ABD'yi küplere bindirecek çağrı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz hazırız' dedi, Esad cephesinden yanıt geldi

Erdoğan "Biz hazırız" dedi, Esad cephesinden yanıt geldi
Açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı görenleri şaşırtıyor

Açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarı kafa karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Union SG maçı hangi kanalda? FB Union SG maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Fenerbahçe Union SG maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Union SG maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Perşembe hangi diziler var? 26 Eylül Perşembe TV'de bu akşamki diziler Kör Nokta CANLI izle! Kör Nokta 2.bölüm HD kesintisiz izleme linki var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Eylül Ceyhan, Kozan, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Eylül Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Serik, Döşemealtı 26-27 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kocaeli su kesintisi! 26-27 Eylül Gölcük, Gebze, Kartepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Eylül Sincan, Yenimahalle, Mamak, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Şamil Ekinci kimdir? Şamil Ekinci hangi takımlı, yaşıyor mu, öldü mü (EŞAMİL EKİNCİ SEZONU, TRABZONSPOR)? KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Eylül Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });