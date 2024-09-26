Mourinho'dan 5 değişiklik birden! Fenerbahçe'nin Union SG maçı ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Belçika'nın Union Saint- Gilloise ekibini konuk edecek. karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülke federasyonundan Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmada Mathieu Vernice ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Cengiz, Szymanski, İrfan Can, En Nesyri.

Union Saint-Gilloise: Moris, Castro-Montes, Burgess, Mac Allister, Machida, Sadiki, Vanhoutte, Rasmussen, Ivanovic, Niang, Rodriguez.

FENERBAHÇE'NİN DURUMU

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını geçen sarı-lacivertliler, 3. turda ise Fransa'nın Lille ekibine elenince yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı. Trendyol Süper Lig'e ise ilk 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Fenerbahçe, son maçta ezeli rakibi Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olarak taraftarının tepkisini çekmişti. Sarı-lacivertliler, Belçikalı rakibiyle geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde de karşı karşıya gelmişti. Son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında iç sahada 1-0 mağlup olsa da çeyrek finale yükselen taraf olmuştu.

5 İSİM KADRODA YER ALMIYOR

Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 isim yer almıyor. Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 137. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 136 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip bu müsabakalarda 60 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 33 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 191 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 171 gole engel olamadı.