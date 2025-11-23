MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası Kocaeli'de Tamamlandı

MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, Kocaeli'de tamamlandı.

Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 51 sporcu mücadele etti.

Sporcuların micro, mini, junior, senior ve master kategorilerinde mücadele verdiği yarışların ikinci gününde yarı final ve final müsabakaları yapıldı.

Yarışlarda micro kategorisinde Ali Ersin Yücesan birinci, İlmen Yılmaz ikinci, Arda Bilyanov üçüncü olurken, mini kategorisinde Ali Sururi Akgün birinciliği, Uygar Arslan Birgili ikinciliği, Süleyman Cem Karakömür üçüncülüğü elde etti.

Junior kategorisinde ilk 3 sıra Turhan Erin Ünlüdoğan, Demir Sağım, Rüzgar Tırınk'tan oluşurken, senior kategorisinde de Onur Müldür birinci, Ayşe Çebi ikinci, Ömer Ulaş Akbağ üçüncü oldu.

Master kategorisindeyse Gün Taşdelen birinci, Murathan Gür ikinci, Murat Can Eğilmez üçüncü sırada yer aldı.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.