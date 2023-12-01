Motosikletli Kurye Kaza Sonucu Yaralandı, Arkadaşları Protesto Etti

Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL/İSTANBUL, FATİH'te bir otomobilin çarptığı motosikletli kurye ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Arkadaşlarına çarpan kişinin serbest bırakıldığını söyleyen kuryeler, İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Fatih Avrasya Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadan gelen otomobilin çarptığı motosikletli kurye ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kurye Yunus Emre Göçer(39) ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Arkadaşlarına çarpan sürücünün gözaltına dahi alınmadan serbest bırakıldığını iddia eden motosiklet dernekleri ve kuryeler olayı protesto etmek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Motosikletlerine yaralı arkadaşlarının fotoğraflarını yapıştıran kuryeler, yaşanan olaya tepki gösterdi. "Sadece paket değil can taşıyoruz" diye pankart açan kuryeler ortak basın açıklaması yaptı.

"KARŞI TARAFIN SALIVERİLMESİ HEPİMİZİN CANINI YAKMAKTADIR"

Grup adına konuşan avukat Iyaz Çimen "Burada toplanmamızın amacı kurye meslektaşımız Yunus Emre Göçer'in dün saat 12.55 sıralarında Avrasya Tünelinden Aksaray sapağına dönüşü sırasında arkadan gelen bir aracın hızlı bir şekilde çarpması sonucu şuan hastanede yoğun bakımda olması ve sürücünün gözaltına dahi alınmaması. Burada müvekkilim canıyla uğraşırken bunun failinin dışarıda olması hepimizin canını yakmaktadır. Kurye meslektaşlarımız her gün sizlere hizmet için dışarıda çalışmaktadır. Buna rağmen yaşadığımız acı durum karşısında herhangi bir muhatap bulamamaktayız. Savcılık ve karakoldan doğru düzgün bilgi alamamaktayız. Karşı tarafın kim olduğu hakkında herhangi bir malumatımız bulunmamaktadır. Arkadaşımızın ölüm riski olmasına rağmen karşı tarafın salıverilmesi hepimizin canını yakmaktadır" dedi.

"BİZ BU DAVAYA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Kurye Mehmet Coşgun "Arkadaşımız gibi ben de bir kuryeyim. Arkadaşımızla aynı mesleği icra ediyorum. Burada olan bir kaza değil resmen bir cinayete teşebbüstür. Arkadaşımız yaşam savaşı verirken kazaya karışan kişi tutuksuz bir şekilde, serbest bir şekilde geziyor. Biz burada tüm kurye arkadaşlarımızla sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu kişi hakkında gerekli işlemlerin başlatılması ve gözaltı kararının çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

Motorlu Kurye Dernekleri Başkanı Yasin Kölge "Biz dernek olarak bu davayı yakından takip edeceğiz. Bizler diğer arkadaşların davasına sahip çıktığımız gibi bu davaya da sahip çıkacağız" dedi

Yapılan basın açıklamasının ardından motosikletli kuryeler tepkilerini göstermek için korna çalarak adliye bahçesinden ayrıldı.