Motosiklet şampiyonları İzmir'de kupalarını aldı

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen 2025 TMF Şampiyonlar Ödül Töreni, İzmir'de gerçekleştirildi. Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) ev sahipliğinde İZTO Toplantı Salonu'nda yapılan ödül töreninde 2025 yarış sezonunda ulusal ve uluslararası yarışlarda branşlarında dereceye giren kulüp ve sporculara kupaları ve ödülleri verildi. Törene; önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, TMF Başkanı Mehmet Sıddık Vefa, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, İZTO Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ve MotoGP'de yarışmaya hazırlanan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu katıldı.

2025 TMF Şampiyonlar Ödül Töreni'nin açılış konuşmasını yapan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sıddık Vefa, "Ay-yıldızlı bayrağımızı 2025 sezonunda yüzlerce sporcu uluslararası ve ulusal arenada gururla dalgalandırdı. Özellikle milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun 3'üncü kez Dünya Şampiyonu olarak ülkemize yaşattığı büyük gurur hepimizin hatıralarında yer etti. Bir çok gencimize ilham kaynağı oldu. Binlerce teşekkür Kenan Sofuoğlu, binlerce teşekkür Toprak Razgatlıoğlu. Bundan sonra, 'Yaptıklarımız için değil, yapacaklarımız için devam' sloganıyla birlik, beraberlik ve kararlılıkla daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

ÖZGENER: EN ÖZEL TEŞEKKÜR AİLELERE

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, sporun gücüyle çok geniş katılımlı bir ödül törenine ev sahipliği yaptıklarını dile getirerek, "Toplantı öncesi şampiyonlarımız Kenan ve Toprak kardeşlerimizi dinledik, onur duyduk. Bu yollara gelmenin, bu başarıya ulaşmanın ne kadar uzun ve zorlu süreç olduğunu kendilerinden dinledik. 4-5 yaşlardan başlayan meşakkatli bir süreç. Yürekten tebrik ediyorum. En özel teşekkürü ailelere ediyorum. Bir sporcunun yetişmesi sürecinde en büyük fedakarlıkları aileler yapıyor. En büyük pay onlarda. Bir özel teşekkürü de sayın bakanımıza iletmek istiyorum. Ne kadar büyük bir destek verdiğinizi yakinen biliyorum. Özellikle Toprak'ın başarasında sizin desteğiniz çok önemli. Benzer gururları yaşamaya devam edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

YORGANCILAR: BAŞARI BİRLİK VE BERABERLİKLE GELİR

Ege Bölgesi Saniyi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İZTO Başkanı Mahmut Özgener'in konuşmasında kendi duygularını ifade ettiğini söyleyerek, "Ama ben önce bu başarının altında birlik beraberliğin olduğunu biliyorum. Burada en büyük başarı federasyon başkanımız ve yönetim kurulumuzda. Bu sporun bu hale gelmesinde, gelişmesinde, büyümesinde yol gösterici olan sayın bakanımızın maddi ve manevi desteği çok önemli. Bakanlığınız esnasında sporumuza kazandırılan tesisler konusundaki hassasiyetinizden dolayı, sporun içinden gelen bir arkadaşınız olarak bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu başarılar güzel ama devamlılığı daha önemli. Bunu da ancak birlik ve beraberlik içinde başarabiliriz" şeklinde konuştu.

KASAPOĞLU: SIRA DAĞLAR GİBİ ARKANIZDAYIZ

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, sporun olduğu yerde heyecan, kardeşlik, birlik, beraberlik, gayret, inanç ve umut olduğunu belirterek, "Bugün burada o umudu görüyorum. O umuda dair çok güzel işaretleri, şampiyonları görüyorum. O yüzden bugün ayrı heyecanlı ve gururluyum. Bu gururu yaşatan tüm şampiyonlarımızı, değerli yöneticilerini, rol modellerini, arkalarında dağ gibi duran; özveriyle, gayretle onları destekleyen değerli ailelerini gönülden kutluyorum" dedi.

Türkiye'nin Avrupa'nın en genç nüfuslu ülkesi olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Genç nüfusumuzla yarınlara daha büyük umutla yürüyoruz. Bu başarılar yarınlara yürüyen gençler için çok kıymetli. Çok büyük başarılar var. Kenan başkanımızın başarısı, bu süreçte özverisi, yetiştirdiği gençler, bir tanesi de Toprak. Üç dünya şampiyonluğu kolay bir şey değil. Arkasında büyük bir özveri, emek, inanç, fedakarlıklar var. Bu seneki katılacağı MotoGP çok önemli bir organizasyon. İnanıyoruz ki Toprak onu da başaracak. Ay-yıldızımızı, şanlı bayrağımızı en yukarıda dalgalandıracak, buna inanıyoruz" mesajı verdi.

Bakanlık döneminde gençlere hizmet etmenin kendisine nasip olduğunu anlatan Mehmet Kasapoğlu şöyle konuştu: "Bu emeğe biz de ortak olduk hep birlikte. Bu emeklerin hiçbiri boşa gitmedi, gitmeyecek. Bizler bizi mahcup etmediniz, gururlandırdınız. Gençler hiç şüpheniz olmasın. Nasıl bugüne kadar yanınızda olduysak, bundan sonra da hep birlikte arkanızda sıra dağlar gibi yer alacağız" ifadelerine yer verdi. Kasapoğlu, 19 Ocak'ta İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde İzmir sporuna dair bir müjde paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

TOPRAK: BAKANIMIZ BİZE ÇOK YARDIMCI OLDU

Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirilen ve Superbike Dünya Şampiyonası'nda 3 kez şampiyon olan milli motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu, kürsüde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Herkesi tebrik ederim. Bakanımıza sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Yıllar önce Kenan ağabeyle beraber Superbike öncesinde bakanımız bize çok yardımcı oldu, bizleri yalnız bırakmadı. Sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Hem Kenan ağabeye hem de bakanımıza çok teşekkür ediyorum."

SOFUOĞLU: TOPRAK 2027'DE FAVORİ OLACAK

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takım Kaptanı Kenan Sofuoğlu, konuşmasında ailelere ve önceki dönem Başkanı Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür etti. Sofuoğlu, "İlk zamanlarda Toprak'ı sadece motosiklet camiası biliyordu, Toprak'taki geleceği anlatıyordum. 2018'de bakanımızın desteğiyle ilk iş olarak birlikte Superbike'a hazırladık. Ne kadar becerili olursanız olun, destek olmadan bu iş olmuyor, yürümüyor. Yıllar geçti, Superbike şampiyonluğunun ardından o günleri hiç unutmadık. Toprak da diğer sporcularımız da bu desteği sonuna kadar hak etti" diye konuştu.

Yıllar önce Türkiye Otomobil Federasyonu'na bağlı olduklarını, daha sonra Türkiye Motosiklet Federasyonu'nu kurduklarını hatırlatan Kenan Sofuoğlu, "Çok emek vererek Türkiye Motosiklet Federasyonu'nu kurduk. Hedefimiz Toprak'ın tarihe geçmesi. Şimdiye kadar hiç kimse Superbike'tan gelip de MotoGP'yi kazanamadı. Toprak bunu başarırsa tarihe geçecek. Kapıdan içeri girmek üzereyiz. İlk testleri tamamladık. 2026 yılında hedefimiz var, o hedefi kuracağız. 2027 yılında her şeyi sil baştan yazacağız. Toprak orada şampiyonanın en büyük favorisi, en iddialısı olacak. Gece gündüz çalışıyor, bu emeklerin karşılığını alacak inşallah" dedi.