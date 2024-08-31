Motofest Drag Yarışlarında Pilotun Alevler İçinden Geçişi Heyecanlandırdı

ERZİNCAN'da, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Motofest Drag yarışlarında pilot Bilal Birkan Polat'ın piste dökülen benzini motosikletinden çıkardığı kıvılcımla yakıp, ateşin içinden geçtiği anlar izleyenleri heyecanlandırdı.

Erzincan tanıtım günleri kapsamında bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Motofest Drag yarışları Binali Yıldırım Bulvarı'nda gerçekleştirildi. Yarışlar öncesi akrobasi gösterisi yapıldı. Pilot Bilal Birkan Polat'ın gösterisini katılımcılar heyecanla izledi. Akrobasi gösterisinden sonra Polat, piste dökülen benzini motosiklet lastiğinden çıkardığı kıvılcımla yaktı. Polat, daha sonra alevlerin içinden motosikletiyle geçti. Polat'ın gösterisini katılımcılar dikkatle izledi.

Pilot Bilal Birkan Polat'ın gösterisini izleyen Vali Hamza Aydoğdu, yarışlara yaklaşık 850 motosiklet sürücüsünün geldiğini ifade etti. Vali Aydoğdu, "Erzincan motor sporlarının başkenti olacak. Bunda iddialıyız. Yeni bir pistimiz yapılıyor. Seneye daha modern, daha güzel pistlerde sizleri ağırlayacağız. Bu ülkenin çocuklarına fırsat verildiğinde ne kadar yetenekli olduklarını gösterdiler. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.