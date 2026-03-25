Montella'yı şaşırtan soru: Bu soruyu beklemiyordum

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DÜNYA KUPASI HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYORUZ"

İtalyan teknik adam, karşılaşmanın önemine vurgu yaparak Dünya Kupası'na katılmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

ŞAŞIRTAN SORUYA TEPKİ

Bir gazetecinin "Kaybederseniz Türkiye'de devam edecek misiniz?" sorusu karşısında Montella şaşkınlığını gizleyemedi. Deneyimli çalıştırıcı, "Böyle bir soru beklemiyordum" diyerek yanıt verdi.

"AKLIMIZDA MAĞLUBİYET YOK"

Montella, tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmanın final niteliğinde olduğunu belirtirken, "Aklımızda mağlubiyet yok. Hedefimiz belli" ifadelerini kullandı.

TAKIMA GÜVENİ TAM

Futbolcuların baskıyı kaldırabilecek kapasitede olduğunu söyleyen Montella, takımın son dönemde önemli bir gelişim gösterdiğini vurguladı.