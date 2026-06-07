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Vincenzo Montella: "Zorlayıcı, seviyesi çok yüksek bir maç oldu"

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Venezuela'yı 2-1 yendikleri hazırlık maçının ardından, karşılaşmanın zorlu geçtiğini, takımın eksiklerini zamanla gidereceklerini ve bahane üretmemek gerektiğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Venezuela karşılaşmasının zorlayıcı, seviyesi çok yüksek bir maç olduğunu söyledi.

FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını ABD'de sürdüren A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında Inter Miami FC Stadyumu'nda karşılaştığı Venezuela'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Zorlayıcı, seviyesi çok yüksek bir maç olduğunu söyleyen Montella, "Rakip gerçekten Güney Amerika takımı olduğunu sahada gösterdi. Onlar kurnazlıklarıyla bilinirler. Maça baktığınızda oldukça pozisyonda notlar var. Sonuç bir kere pozitif. Seviyeyi şu şekilde yükseltmemiz gerekiyor; bloklar arasında mesafeyi çok daya iyi ayarlayabilirdik. Gelecekti maçlarda çok ihtiyacımız olacak" diye konuştu.

"Ferdi oynayabilecek durumdaydı ama riske etmek istemedim"

Sakatlıkları olan futbolcuların durumları için ise İtalyan teknik adam, "Kerem birkaç dakika fazladan oynayabildi. Normalde Ferdi oynayabilecek durumdaydı ama riske etmek istemedim. Hakan aynı şekilde birkaç dakika fazla oynatabilirdik. Objektif olmak gerekirse bu futbolcuların şu anda 95 dakikalık performans olarak çıkartmaları çok zor" şeklinde konuştu.

"Bütün eksiklerimizi zamanla gidereceğiz"

Çok açık bir maç olduğunu ifade eden 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok pozisyon üretmek maçı kazanacağınızın anlamında gelmiyor. Her maçta bu şekilde olmaz. Kompakt oyunun önemi çok daha fazla önem kazanıyor. Bu çalışmamız gereken bir konu. Biz zaten çok çalışacağız. Bütün eksiklerimizi zamanla gidereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Gerçekten ikisi için de mutluyum"

Zeki Çelik'in maça kaptan olarak çıkmasının sorulması üzerine Vincenzo Montella, "Zeki, bugün kaptanlık pazubendiyle çok önemli performans sergiledi. Kendisi için çok mutluyum. Sonrasında kaptanımız Hakan Çalhanoğlu oyuna girdi. O oynadığında sanki mıknatıs varmış gibi bütün toplar onu çekiyormuş gibi performans sergiliyor. Gerçekten ikisi için de çok mutluyum" diye cevap verdi.

"Futbolcularımızın bunlara alışkın olduğuna inanıyorum"

Milli futbolcularla ilgili çıkan transfer haberinin hatırlatılmasıyla ilgili ise Montella, "Aslında tüm Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nın zamanlaması transfer dönemi oluyor. Bu tür spekülasyonların olması çok normal. Biz hepimiz bunlara alışığız. Futbolcularımızın da bunlara alışkın olduğuna inanıyorum" dedi.

"Bahane üretemezsiniz, milli takım burası"

Havanın sıcak olduğunu ve buna da adapte olmaları gerektiğini belirten İtalyan teknik direktör, "Hava sıcak. Hepimiz biliyoruz, futbol bu. Adapte olmanız gerekiyor. Arkamızda duran bir ekibimiz var. Herkes bu şartlara adapte olmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Dünya Kupası herkes için yorucu sadece bizim için değil. Mesafeler de daha uzak oluyor. Hava şartları da farklılıklar gösterebiliyor. Kim daha çabuk adapte olursa avantaj elde eder. Bahanelere şimdiden sığınmanın hiç manası yok. Bahane üretemezsiniz, milli takım burası. En iyi performansı her seferinde göstermek zorundasınız" diyerek sözlerini tamamladı. - MİAMİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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