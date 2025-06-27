Montella'nın Sözleşmesi Yenileniyor
A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın sözleşmesi 30 Haziran Pazartesi günü yenilenecek. TFF, imza töreninin Hasan Doğan Tesisleri'nde saat 13.00'te gerçekleştirileceğini duyurdu.
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın sözleşmesi yenilenecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 2023 Eylül'den bu yana ay-yıldızlı ekibin başında bulunan İtalyan teknik adamın sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin 30 Haziran Pazartesi günü tören düzenleneceği belirtildi.
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek imza töreninin saat 13.00'te başlayacağı aktarıldı.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor