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Montella'dan Adana Demirspor'a 330 bin euroluk jest! Alacağından vazgeçti, kulüp FIFA ceza riskinden kurtuldu

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Montella'dan Adana Demirspor'a 330 bin euroluk jest! Alacağından vazgeçti, kulüp FIFA ceza riskinden kurtuldu Haber Videosunu İzle
Montella'dan Adana Demirspor'a 330 bin euroluk jest! Alacağından vazgeçti, kulüp FIFA ceza riskinden kurtuldu
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Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella, kulüpten olan 330 bin euroluk alacağından vazgeçti. Kulüp Başkanı Ertan Zeybek, feragatin FIFA'ya dosya açılması halinde doğabilecek puan silme ve ceza riskini ortadan kaldırdığını belirterek, yönetim olarak 3 milyon 500 bin euroluk borcu 347 bin euroya kapattıklarını söyledi. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü de Montella'ya teşekkür etti.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü ve Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, eski teknik direktörleri Vincenzo Montella'ya alacaklarından vazgeçmesinden dolayı teşekkür etti.

Adana Demirspor Kulübü tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda, Vincenzo Montella'nın kulüpten bulunan 330 bin Euro'luk alacağından vazgeçmesiyle ilgili açıklamalarda bulunuldu. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü ile Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, Teknik Direktör Montella'ya, alacaklarından vazgeçmesi sebebiyle teşekkür etti.

ADANA MONTELLA'DAN, MONTELLA ADANA'DAN KAZANDI

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella'ya teşekkür ederek, "Montella, büyük bir dostluk ve delikanlılık yaptı. Adana'da ona yapmıştı. Burası sayesinde yolu milli takıma düştü. Adana Montella'dan, Montella Adana'dan kazandı. Montella, son dakikada Adana'ya böyle zor zamanlarında çok büyük bir jest yaptı. Montella'ya çok teşekkür ederiz" dedi.

FIFA DOSYASI VE PUAN SİLME RİSKİ KALKTI

Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek ise Vincenzo Montella'nın alacağından vazgeçmesinin önemli olduğunu kaydederek, "Montella hoca bunu FIFA'ya dosya olarak açtırıp eksi puan yememize ve ceza almamıza sebep olabilirdi. Bu, büyük bir yük olarak önümüzden kalkmış oldu. Biz yönetim olarak, 3 milyon 500 bin Euro borcu, 347 bin Euro kadar bir paraya kapattık. Toplamda 9 tane dosyayı kapatmış olduk. Bunu sadece 10 ayda taraftar olarak yaptık. Bundan sonrasını birliktelikle, başkanlarımız, ve şehrin önde gelenleri, iş adamlarıyla bir araya geldiğimizde daha güzel bir tablo ortaya çıkabilir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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