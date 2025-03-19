Montella: "Kendimizi kanıtlamak istiyoruz"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kurguları uzun zamandır oturmuş, ne yapması gerektiğini bilen bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimiz yüksek kaliteli maçları oynamaya alışık bir rakip. Biz burada kendimizi kanıtlamak istiyoruz" dedi.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Macaristan ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçın oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenledi.

Form durumlarına göre futbolcuları çağırdıklarını söyleyen Montella, "Tüm futbolculara kapımız açık. Emre Mor 2.5 yıl sonra geldi. Hepsini takip ediyoruz. En iyi olan kimse onlar buraya geliyor" şeklinde konuştu.

"İrfan Can, takip ettiğimiz genç bir kaleci"

Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat'ın neden aday kadroya alınmadığıyla ilgili soruya İtalyan teknik adam, "Olan futbolcularla ilgili konuşulması isterim. Olmayan futbolcularla ilgili konuşulduğunda olan futbolculara saygısızlık yapıldığını düşünürüm. Çok iyi bir kaleci. Son dönemde de iyi performanslar sergiledi. Futbolda o pozisyonda hiyerarşi vardır. Takip ettiğimiz genç bir kaleci. Gelecekte burada yer bulacaktır. Bu sefer bu şekilde karar kıldık" diye cevap verdi.

Vincenzo Montella, iki maçı da düşündüğünde savunmada hem 3'lü, hem de 4'lü oynayabilecek futbolculara sahip olduklarını ifade etti.

"İstanbul'da olması bizi ayrı heyecanlandırıyor"

İyi bir takıma karşı oynayacaklarını aktaran Montella, "2007'den beri galibiyetimiz yok. Aynı hoca ile uzun zaman çalışıyorlar, iyi bir takım. Ben hoca olduğumdan itibaren Türkiye'de 4 maç yaptık, Samsun, Konya, Kayseri ve İzmir'de. 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Tamamıyla birlikte tek yürek, tek bayrak olmamız gerekiyor. O yüzden rekabetleri unutmamız gerekiyor. Artık burada bayrağı temsil ediyoruz. Hep birlikte bu birlikteliği görmek istiyoruz. Bu bizi heyecanlandırıyor. İstanbul'da da olması bizi ayrı heyecanlandırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Arda'nın yeteneklerini hepimiz biliyoruz"

Milli futbolcu Arda Güler'in, Real Madrid'de az süre almasının hatırlatılması üzerine İtalyan teknik direktör, "Herhangi bir futbolcu olarak olabilir, devamlılık olmazsa belirli bir sonra performans bakımından yüzde 100'ü veremeyebilirsiniz. Arda konusunda hassas davranmamız lazım. Çünkü çok özel bir futbolcu. Gerçekten de yeteneklerini hepimiz biliyoruz" dedi.

"Kendimizi kanıtlamak istiyoruz"

Macaristan'ı da değerlendiren Vincenzo Montella, "Kurguları uzun zamandır oturmuş, ne yapması gerektiğini bilen bir takıma karşı oynayacağız. Top kaptıklarında kontra atakları güçlü, duran toplarda etkili kullanan bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimiz yüksek kaliteli maçları oynamaya alışık bir rakip. Biz burada kendimizi kanıtlamak istiyoruz. A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Orada kendi rekabetimizi ortaya koymak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanacağız" açıklamasında bulundu.

Göreve geldikten sonra takımdaki birlikteliğin geliştiğini ifade eden Montella, bundan dolayı gururlandığını söyledi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig'de oyun temposu konusunda gelişmelerin olması gerektiğini de söyledi.

"Dünyanın en iyi 8. hocası seçildim"

Teknik direktörlük yapan herkes baskıya alışık olması gerektiğini vurgulayan 50 yaşındaki teknik adam, "Dün bir bilgi geldi. Performanslardan dünyanın en iyi 8. hocası seçildim. Bu beni şaşırttı. Futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Bizi takip eden, dinleyen, ülkesini gururla temsil etmek isteyen bir gruba sahip olduğumuzu gösteriyor. Sonuç ne olursa olsun baskıları hissetmiyoruz. Ne olursa olsun pozitif olmaya devam edeceğiz. Hedeflerimiz yönelik yolumuza devam edeceğiz, Dünya Kupası Elemeleri gibi" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL