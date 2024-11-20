Üye Girişi
Haberler

Montella'dan Karadağ mağlubiyeti sonrası ilk sözler

Montella'dan Karadağ mağlubiyeti sonrası ilk sözler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ'a karşı deplasmanda alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Lider olarak A Ligi'ne yükselmeyi hak ettiklerini belirten Montella, "Aslında maçtan önce kolay bir maç olmayacağını söylemiştim. Sonuna kadar mücadele ettik. Mücadele maçıydı bu. Futbol oynanmayacak kadar kötü bir zeminde futbol oynamaya çalıştık" dedi.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ'a 3-1 yenildi. Grubunu ikinci sırada tamamlayan milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BİRİNCİLİĞİ HAK EDİYORDUK"

İtalyan teknik adam, "Çok üzgünüz hepimiz. Uluslar Ligi'nde liderliği hak ediyorduk. Son maça nazaran bakınca hak ettiğimiz liderlik vardı. Futbol sahası denemeyecek kadar kötü sahada futbol oynandı. Biz kenarda zor ayakta duruyorduk, futbolcularımızı hayal edemiyorum. Futbolcularımı yüreklerinden ve mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. İstediğimiz sonuç bu değildi. Çok üzgünüz" dedi.

"FUTBOL OYNANMAYACAK KADAR KÖTÜ BİR ZEMİNDE OYNADIK"

Montella, sözlerine, "Aslında maçtan önce kolay bir maç olmayacağını söylemiştim. Sonuna kadar mücadele ettik. Mücadele maçıydı bu. Futbol oynanmayacak kadar kötü bir zeminde futbol oynamaya çalıştık. Son ana kadar kora kor gittik ama rakip bir tık daha öndeydi. Sonuç nedeniyle üzgünüz ama oyuncularım sonuna kadar uğraştı" diye devam etti.

"FUTBOLCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Vincenzo Montella, "Bu seviyelerde, bu tarz sahada futbol oynamaya çalışamıyorsunuz bile. Futbolcularımla daha çok gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele ettiler. Bir çoğu bu kampa en iyi durumuyla gelemedi. Bazıları oynayamadı, bazılarının sakatlığı vardı. Bir mağlubiyetle dengemizi bozup tüm yaptıklarımızı göz ardı edemeyiz. Son 1 yıldır rekabet gücümüzün ne kadar yüksek olduğunu herkese gösterdik" dedi.

"BENİM FELSEFEME KARŞI"

50 yaşındaki teknik adam, "Bir kararını değiştirmek isteseydi neyi değiştirirdi?" sorusunu, Sonrasında konuşmak kolay ama teknik kapasiteyi düşürüp fiziksel kapasiteyi yükseltebilirdik. Ancak, bu da benim oyun felsefeme karşı olurdu." sözleriyle yanıt verdi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı

Elimizdeki bileti Galler'e kaptırdık

 A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Muhtemel rakiplerimiz

 Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı

Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler

Şafak Hastanesinin sahibi konuştu! 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Gol lazım , hoca oyuna defansif oyuncuları sokarken neyi amaçladığını merak ediyoruz adam zemin diyor , rakip futbolcular uzayda mı oynadı haam mnnmnn aaa !

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Türkiye Uluslar Ligi play off maçı ne zaman kiminle oynanacak, muhtemel rakipler kim? Manisa elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Küçükçekmece, Şişli, Çekmeköy elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 20-21 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Alanya, Manavgat, Döşemealtı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Yenimahalle, Sincan, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Montella istifa etti mi, kovuldu mu? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Bornova, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 20-21 Nizip, Şehitkamil, İslahiye elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Nilüfer, Mudanya, Gürsu elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.