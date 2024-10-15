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Montella, 4-2'lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'ya 4-2'lik skorla galip gelerek liderliğini sürdürdü. Teknik direktör Vincenzo Montella, maç sonrası yaptığı açıklamada bu galibiyetin kendisi için en keyifli galibiyetlerden biri olduğunu ifade etti. Montella, takımın performansından duyduğu memnuniyeti belirtirken, önlerindeki hedefin A Ligi'ne çıkmak olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Teknik direktörümüz Montella karşılaşma sonrası konuştu.

"EN KEYİF ALDIĞIM GALİBİYETLERDEN BİR TANESİ"

Maçtan olduça memnun olduğunu dile getiren İtalyan çalıştırıcı, "Takıma geldiğimden beri en keyif aldığım galibiyetlerden bir tanesi. Çok keyif aldım. Neden bu kadar çok mutluyuz? Çünkü şartlara baktığımızda bizi çok geri atabilecek şartlar vardı. Paslarımız %90 isabetli, diri taraf bizdik. 24 şutumuz var, 4 gol attık. Bu şartlarda galibiyet almak. Bizden önce İzlanda'ya 3 gol atmış bir milli takım var. Biz 7 gol attık. İzlanda takımı son Karadağ ve Galler maçında 10 ve 8 şut gördü kalesinde, biz iki kat attık. Şu an ikinciliği garantiledik ama birinci olmak istiyoruz" dedi.

"A LİGİ'NE GİTMEK İSTİYORUZ"

Gelecek hedeflerinden de bahseden Montella, "Önümüzde Galler maçı var ve ona odaklanacağız. Futbolcularımızın Türk yüreğiyle oynamaları beni gururlandırıyor. 4 tane farklı futbolcuyla 4 gol attık. Takım ruhunun öne çıkması ve organizasyonun ön plana çıkması bu sonuçları doğuruyor. Hedefimize yaklaşıyoruz. A Ligi'ne gitmek istiyoruz. Doğru yoldayız" ifadelerini kullandı.

Montella, 4-2'lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı
Haberler.com / Hamza Temur - Spor

A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella İzlanda Futbol Spor

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Yorumlar (12)

Enderen:

İzlandaya karşı bile 4-2 ile oynarsak sonrasında işimiz zor

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sinan çayırcı:

Aktürkoğlu başta hepsi çok iyi mücadele ettiler. Helal olsun .

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Tekin Avci:

Tebrikler hoca bravo

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Murat Arslandoğmuş:

EURO 2024'den Montella'nın hataları yüzünden elendik. Takımımız çok iyi oyunculardan kurulu. Montella'nın galibiyete katkısı olduğunu düşünmüyorum. Semih Kılıçsoy sana kötü bir şey mi yaptı Montella???

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Deniz Kaya:

Bu kadar zayıf takima 4 attık diye sevinmekte ne bileyim...

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Zafer yılmaz :

bu hoca oyunu iyi okuyamıyor.futbolu beyinle ayakla beraberinde oynatmadığı sürece çok hayal kırıklıgı yaşarız. 1-2 iken geriye çekilmek nedir.hala kaleci ile orta sagdan pas atmalar nedir.skor olarak önde olsan bile maç 0-0 gibi düşünerek sogukkanlı ve dengeli bir sistemle oynamalarını oyuncularını uyarma lazımdı.kenan ile kerem performansları olmasa idi yanmıştık.ferdi kadıoğlu ayagına top tutmaktan hacizdi.Hocanın marifeti degil, bir kaç futbolcunun marifetidir bu skor.

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Emrah Toker:

Sen futbol konuşma

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