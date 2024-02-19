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Mondihome Kayserispor, RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Mondihome Kayserispor, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada goller ve önemli anlar yaşandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Bilal Gölen

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Kemen, Ba (Dk. 46 Hamza Güreler), Opoku, Dubois, de Souza (Dk. 46 Davidson), Deniz Türüç, Abeid (Dk. 33 Emirhan İlkhan), Berkay Özcan (Dk. 86 Serdar Gürler), Figueiredo (Dk. 78 Keny), Piatek

Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Arif Kocaman, Carole (Dk. 78 Hasan Ali Kaldırım), Bourabia, Boa Morte, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi (Dk. 73 Shukurov), Cardoso (Dk. 82 Kolovetsios), Nazon (Dk. 73 Ramazan Civelek)

Goller: Dk. 9 Nazon, Dk. 15 Karimi, Dk. 84 Boa Morte (Mondihome Kayserispor ), Dk. 58 Deniz Türüç, Dk. 89 Hamza Güreler (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 25 Ali Karimi, Dk. 67 Nazon, Dk. 90+3 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 90+7 Gökhan Sazdağı (Mondihome Kayserispor ), Dk. 65 Piatek, Dk.79 (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Mondihome Kayserispor, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

58. dakikada gelişen Başakşehir atağında Deniz Türüç, ceza sahası dışı sağ çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Bilal köşeye giden topu son anda çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Aynı dakikada ev sahibi takım golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Dubois'in arka direğe gönderdiği topu kontrol eden Deniz Türüç, yakın mesafeden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-2.

72. dakikada ev sahibi takım beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan Kayserispor ceza sahasına giren Davidson, Emirhan ile yaptığı verkaç ile açısını düzeltti. Davidson'un sol çaprazdan şutunda top uzak köşede yan direğe çarpıp auta çıktı.

76. dakikada turuncu-lacivertli ekip etkili geldi. Savunma arkasına atılan topu kontrol eden Piatek'in sağ kanattan ön direğe yerden gönderdiği topu Emirhan topuk vuruşuyla ağlara göndermek istedi, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

84. dakikada Kayserispor 3. golünü buldu. Sol kanattan hızlı gelişen Kayserispor atağında ceza sahasına giren Ramazan Civelek, boş pozisyondaki Boa Morte'ye pasını verdi, Boa Morte de düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3.

89. dakikada ev sahibi takım farkı yeniden 1'e indirdi. Serdar Gürler'in sağ kanattan kullandığı kornerde ön direğe gelen topa Opoku kafayı vurdu, kaleciden seken topa Hamza Güreler vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-3.

90+10. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Kayserispor ceza sahasında Dubois ile Bourabia arasında yaşanan mücadele sonrasında hakem Oğuzhan Çakır, VAR'dan gelen uyarı sonrasında Bourabia'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 90+12. dakikada Piatek'in kullandığı penaltı atışında soluna gelen topu kurtaran Bilal Bayazıt gole izin vermedi.

Karşılaşmayı Mondihome Kayserispor 3-2 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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