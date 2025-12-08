Haberler

Monaco-Galatasaray maçına doğru

Güncelleme:
Fransa'nın Monaco takımının teknik direktörü Sebastien Pocognoli, Galatasaray ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçının önemine vurgu yaptı ve oyuncularına daha fazla güven ve istikrar göstermeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca, takımın performansını artırma hedefinde olduklarını belirtti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Fransa temsilcisi Monaco'nun teknik direktörü Sebastien Pocognoli, turnuvada devam edebilmek için önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

Belçikalı teknik adam, yarın II. Louis Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka ile ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya Alman savunma oyuncusu Thilo Kehrer de katıldı.

Bu sezon hem Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istedikleri performansı sergileyemediklerinin hatırlatılması üzerine Pocognoli, "Konsantrasyona ve olumlu kalmaya ihtiyacımız var. Yarınki maçta iyi bir sonuç almalıyız. O yüzden yarın akşamki maç bizim için önemli bir adım olacak. Şampiyonlar Ligi'nde kalmak istiyorsak başımızı dik tutmalıyız. Önümüzde 3 maçımız olduğunu unutmamalıyız. Olumlu bakış açısını da sürdürmeliyiz." diye konuştu.

Performanslarını geliştirmek istediklerini aktaran 38 yaşındaki teknik adam, "Her ne olursa olsun performansımızdan taviz vermemeliyiz. Yaşananları bir kenara bırakarak olumlu yönde gelişme göstermemiz şart. Hala oyuncularımız iyi çalışıyor, her gün sıkı antrenmanlar yapıyoruz, bazı şeyleri değiştirmek için çabalıyoruz. Daha fazla güven ve istikrar gerekiyor. Burada diğer kulüpler de var. Önümüzde karşılaşacağımız daha güçlü takımlar da var. Hedeflerimize ulaşmak istiyorsak yarınki maça odaklanarak elimizden gelenin fazlasını vermemiz gerek." ifadelerini kullandı.

Sebastien Pocognoli, oyuncularla ilgili sert eleştiriler olduğunun hatırlatılması üzerine, "Benim için de Paris Saint-Germain'e yaklaşmak için Monaco'yu bir basamak olarak kullandığım söyleniyor. Her gün oyunculara şans vermeye çalışıyorum. Bütün oyuncuların Monaco gibi bir kulüpte oynadıklarının farkında olmalarını ve en yüksek seviyede bunu yapmalarını bekliyorum. Hırs anlamında eksikler olabiliyor. Oyuncularımda bu hırsı görmek için elimden geleni yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İki takımın da kaliteli kadroya sahip olduğuna değinen Pocognoli, "Yoğun ve yüksek seviyede geçecek bir maç olacak. Bireysellik ve kolektif oyun öne çıkacaktır. Bu bizim için pozitif bir şey. Önümüzdeki 90 dakikada hangi takımın iyi taraflarını sergileyeceğini göreceğiz. İki takım da kağıt üzerinde çok iyi." görüşlerini aktardı.

Sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili bilgi veren Monaco Teknik Direktörü, "Sakatlıktan dönen oyuncular var. Balogun'u bugün göreceğiz, yarınki maçta oynayabilecek durumda olup olmadığını test edeceğiz. Onun durumuna bugünkü antrenmandan sonra karar vereceğiz. Onun dışında kadrodaki diğer oyuncular yarın oynamak için uygun. Yarın mümkün olduğu kadar az kart görerek maçı bitirmemiz gerek. Sonraki müsabakaları da riske atmamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kehrer: "Şu ana kadar aldığımız sonuçlardan memnun değiliz"

Kırmızı-beyazlı takımın Alman stoperi Thilo Kehrer ise bu sezon aldıkları sonuçların kendilerini memnun etmediğini dile getirdi.

Takımlarının istediği sonuçları alamadığını aktaran Kehrer, "Oyuncular olarak tüm öz güvenimizle ve inancımızla sahaya çıkmalıyız. Şu ana kadar aldığımız sonuçlardan memnun değiliz. Ancak olumlu bakış açısını sürdürerek birlik olmamız gerek. Bu zor zamanı geçmeyi bilmemiz, olumlu bir tavır takınmamız ve bir geri dönüş sağlamamız lazım." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
