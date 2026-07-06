Monaco'nun yeni teknik direktörü Filipe Luis oldu

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, teknik direktörlüğe Filipe Luis'in getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı ile Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Luis, mart ayında Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Flamengo ile yollarını ayırmıştı.