Haberler

Monaco'nun yeni teknik direktörü Filipe Luis oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Ligue 1 ekibi Monaco, 40 yaşındaki Brezilyalı teknik direktör Filipe Luis ile Haziran 2028'e kadar sözleşme imzaladı.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, teknik direktörlüğe Filipe Luis'in getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı ile Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Luis, mart ayında Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Flamengo ile yollarını ayırmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı

NATO Zirvesi'nde tarihi karar! İlk kez resmi gündeme alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek

Ankara'da ilk kez sokağa indi! Markayı fark eden gururunu saklamıyor
Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı

İlk kez görücüye çıktı! Arka yüzündeki detay dikkat çekti
Başkan Aziz Yıldırım'dan Greenwood transferi için bomba talimat

Aziz Yıldırım'dan Greenwood transferi için bomba talimat
Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can'dan acı haber

3 gündür aranan 9 yaşındaki Can'dan acı haber
Amedspor Stadyumu'nun son halini görenler tanıyamıyor

Amedspor'un stadının son halini görenler tanıyamıyor
Bu köyde çıkmaz sokak yok! Adeta cetvelle çizilmiş gibi

Bu köyde çıkmaz sokak yok! Adeta cetvelle çizilmiş gibi
Rekor transferde mutlu son! Aral Şimşir Türkiye'ye geliyor

Rekor transferde mutlu son! Milli yıldız, salı günü Türkiye'ye geliyor