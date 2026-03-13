Haberler

Monaco'nun yıldızı Blossomgame'den ''Fenerbahçe'ye gel'' çağrısına heyecanlandıran cevap

Monaco'nun yıldızı Blossomgame'den ''Fenerbahçe'ye gel'' çağrısına heyecanlandıran cevap
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Monaco forması giyen basketbolcu Jaron Blossomgame, Fenerbahçe'ye transfer olması yönündeki çağrıya yanıt verdi. Sosyal medya kendisine yapılan "Gelecek sezon Fenerbahçe'ye gel." yorumuna cevap veren yıldız oyuncu, ''Görelim...'' dedi. Blossomgame'nin bu yanıtı sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

EuroLeague'de sezonun son bölümüne yaklaşılırken Monaco formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Jaron Blossomgame, sosyal medya üzerinden verdiği cevapla Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

''FENERBAHÇE'YE GEL'' ÇAĞRISINA ''GÖRELİM'' YANITI

Bir Fenerbahçe taraftarının sosyal medya üzerinden yaptığı "Gelecek sezon Fenerbahçe'ye gel" yorumuna doğrudan yanıt veren Birleşik Amerikalı oyuncu, "Görelim..." ifadesini kullandı. Blossomgame'in bu gizemli ve açık kapı bırakan yanıtı, kısa sürede binlerce etkileşim alarak transfer dedikodularını alevlendirdi.

TARAFTARI HEYECAN SARDI

Sarı-lacivertli taraftarlar, bu cevabı bir transfer sinyali olarak yorumlarken; yönetime sezon sonunda Monaco'dan ayrılması beklenen yıldız oyuncu için hamle yapılması konusunda çağrılarda bulunuldu.

ÇOK YÖNLÜLÜĞÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Atletizmi ve savunma sertliğiyle fark yaratabilecek bir isim olan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Monaco formasıyla hem hücumda hem de savunmada kritik roller üstlendi. Hem 3 hem de 4 numara pozisyonlarında görev alabilen Birleşik Amerikalı oyuncu, ikili oyunlardaki bitiriciliği ve blok tehdidiyle de biliniyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi

İran'a tehditler savuran ikiliyi çıldırtacak görüntü
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat

Pentagon'dan Hamaney hakkında şok iddia
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran, ara transfer döneminde görüştüğü forvetlerin ismini verdi

Görüştüğü forvetlerin ismini verdi
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın "Güle güle" dedi
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti

Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Sadettin Saran, ara transfer döneminde görüştüğü forvetlerin ismini verdi

Görüştüğü forvetlerin ismini verdi
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı