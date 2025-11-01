Haberler

Monaco, Ligue 1'de Paris Saint-Germain'e Yenildi

Güncelleme:
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco, Ligue 1 maçında Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, Monaco ile 9 Aralık'ta karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco, Ligue 1 maçında sahasında Paris'e 1-0 mağlup oldu.

Monako'daki Louis Stadı'nda oynanan maçın tek golü, 53. dakikada Moses Simon'dan geldi.

Ligue 1'de Monaco'nun 11 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet sonucu 20 puanı bulunuyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile 9 Aralık Salı günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

PSG, Nice'i 1-0 yendi

Günün diğer maçında, Ligue 1 lideri PSG, konuk ettiği Nice'i Gonçalo Ramos'un 90+5'teki golüyle 1-0 mağlup etti.

PSG, bu galibiyetle Ligue 1'de 11 maçın ardından 24 puanla liderliğini sürdürdü.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
