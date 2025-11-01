Monaco, Ligue 1'de Paris Saint-Germain'e Yenildi
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco, Ligue 1 maçında Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, Monaco ile 9 Aralık'ta karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco, Ligue 1 maçında sahasında Paris'e 1-0 mağlup oldu.
Monako'daki Louis Stadı'nda oynanan maçın tek golü, 53. dakikada Moses Simon'dan geldi.
Ligue 1'de Monaco'nun 11 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet sonucu 20 puanı bulunuyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile 9 Aralık Salı günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.
PSG, Nice'i 1-0 yendi
Günün diğer maçında, Ligue 1 lideri PSG, konuk ettiği Nice'i Gonçalo Ramos'un 90+5'teki golüyle 1-0 mağlup etti.
PSG, bu galibiyetle Ligue 1'de 11 maçın ardından 24 puanla liderliğini sürdürdü.
