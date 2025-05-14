Monaco, Eric Dier'i Kadrosuna Kattı
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Bayern Münih'ten defans oyuncusu Eric Dier ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Dier, kariyerinde Sporting, Tottenham ve Bayern Münih'te oynadı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Bayern Münih'den İngiliz defans oyuncusu Eric Dier'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Fransız kulübünden yapılan açıklamada, Dier'in 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 30 Haziran 2028'e kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Futbol kariyerine Portekiz'in Sporting takımında başlayan Dier, İngiltere'nin Tottenham ve Almanya'nın Bayern Münih takımlarında forma giydi.
31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bayern Münih'le Bundesliga şampiyonluğunu kazanmıştı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor