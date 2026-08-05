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Salah İstanbul'da Sağlık Kontrolünden Geçti, Trabzonspor İçin İmza Anı Yaklaşıyor

Salah İstanbul'da Sağlık Kontrolünden Geçti, Trabzonspor İçin İmza Anı Yaklaşıyor
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Trabzonspor, Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah ile anlaşmaya vardı. İstanbul'a gelen Salah, sağlık kontrolünden geçti ve ardından başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisinde resmi sözleşmeye imza atacak. Akşam saatlerinde Trabzon'a gitmesi beklenen oyuncu için transfer süreci hızla ilerliyor.

TRABZONSPOR ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen Mohamed Salah sağlık kontrolüne girdi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Mısırlı futbolcu Mohamed Salah ile anlaşmaya vardı. Bugün öğlen saatlerinde İstanbul'a gelen Salah, sağlık kontrolü için Maslak'taki bir özel hastaneye geldi. Sağlık kontrolünün ardından başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisine geçecek tecrübeli futbolcu, resmi sözleşmeye imza atacak. Salah akşam saatlerinde ise Trabzon'a gidecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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