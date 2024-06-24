Modric'in golüyle İtalya'yı deviren Hırvatistan, adını son 16'ya yazdırdı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu 3. ve son maçında Hırvatistan ile İtalya karşı karşıya geldi. Leipzig Stadyumu'ndaki karşılaşmayı 1-0 Hırvatistan kazandı. Hırvatlar, bu sonuçla puanını 4'e yükseltti ve grubu 2. sırada tamamlayarak son 16'ya kaldı. 3 puanla 3. sırada kalan İtalya ise en iyi üçüncüler arasında yer alarak üst tura çıkmayı bekleyecek.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

B Grubu'nun en kritik maçında Hırvatistan ve İtalya, ilk yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve zorlu müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

KAPTAN MODRİC, TAKIMINI SON 16'YA TAŞIDI

Gruptan çıkmak için mutlaka galibiyete ihtiyacı olan Hırvatistan, karşılaşmanın 53. dakikasında penaltı kazandı. 54. dakikada topun başına geçen kaptan Luka Modric, bu penaltı atışında Donnarumma'yı geçemedi. Penaltının devamında şoku üzerinden atan tecrübeli orta saha, bu penaltıdan yalnızca 1 dakika topu ağlara göndermeyi başardı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Modric'in bu golü Hırvatistan'ı son 16'ya taşıdı.

İTALYA BEKLEMEYE GEÇTİ

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu 3. ve son maçında Hırvatistan'a 1-0 mağlup olan İtalya, bu sonuçla grubu 3 puanla 3. sırada tamamladı. Puanını 4 yapan Hırvatistan son 16'ya kalırken, İtalyanlar ise en iyi üçüncüler arasında yer alarak tur atlamak için diğer gruplardaki maçların sonuçlarını beklemeye başladı.

SON MAÇLARIN ARDINDAN B GURUBU PUAN DURUMU

1- İspanya: 9 puan/+5 averaj

2- Hırvatistan: 4 puan/-2 averaj

3- İtalya: 3 puan/-1 averaj

4- Arnavutluk: 1 puan/-2 averaj