Türkiye, modern pentatlondaki 5 branşlı tesisle başarıya yatırım yapıyor

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, yeni tesislerinin tanıtımında sporculardan olimpiyat yolunda büyük başarılar beklediğini açıkladı. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda 4 kotayla katılmayı ve 2 altın madalya hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, sporcularından olimpiyat yolunda büyük başarılar beklediğini söyledi.

Eryaman Stadyumu Bireysel Spor Salonları'nda "Açık Yaş" kategorisinde düzenlenen Olimpik Ulusal Sıralama 1 Yarışları sırasında federasyonun yeni tesisinin tanıtımını gerçekleştirildi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aydın, yarışmaya katılan sporculardan başarılar beklediklerini belirtti.

Serhat Aydın, Türkiye'deki ilk teleskopik, açılır kapanabilir havuzu Modern Pentatlon Federasyonuna kazandırdıklarını kaydederek, "Yine ilk defa 5 branşın aynı anda yapılabileceği tesisi sporcularımıza kazandırdık. Tesisteki, engel parkurumuzu, eskrim salonumuzu, atletizm koşu alanımızı ve buradaki havuzumuzu İnşallah sporcularımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları yatırımlarla beklentileri artırdıklarını aktaran Aydın, "2028 Los Angeles Olimpiyatları'na 4 kotayla katılmayı bekliyoruz. İnşallah burada 1 kadın 1 erkek, 2 altın madalyayla dönmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
