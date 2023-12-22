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Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran eski başkan Faruk Koca'ya sahip çıktı

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MKE Ankaragücü, Halil Umut Meler'e saldıran eski başkanları Faruk Koca'ya verilen sürekli hak mahrumiyeti cezasına itiraz etmek için TFF Tahkim Kuruluna başvurdu.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra Halil Umut Meler'e yumruk atan ve yaşanan olaylardan sonra PFDK tarafından 5 yıl hak mahrumiyeti, üç yılı aşan ceza bakımından da sürekli hak mahrumiyeti cezası alan Faruk Koca için MKE Ankaragücü PFDK'nın sürekli hak mahrumiyeti cezası verdiği eski başkanları Faruk Koca için TFF Tahkim Kuruluna başvurdu.

AMED SPOR'U ÖRNEK VERDİLER

Başkent ekibi Faruk Koca için TFF Tahkim Kuruluna yaptığı başvuruda, Amed Sportif Faaliyetler oyuncusuna verilen cezanın indirilmesini örnek gösterdi.

MKE Ankaragücü yumrukçu başkana sahip çıktı

İTİRAZ ETTİLER

Sarı-lacivertli kulüp, Faruk Koca'ya verilen cezanın yanı sıra 5 maç seyircisiz oynama cezası ile yöneticilere uygulanan çeşitli cezalara da itiraz etti. MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, AA'ya yaptığı açıklamada, Faruk Koca'ya verilen cezanın ağır olduğunu ve daha önceki örneklerle Tahkim Kuruluna başvurduklarını belirtti.

MKE Ankaragücü yumrukçu başkana sahip çıktı

Kaynak: Haberler.com / Spor

MKE Ankaragücü Faruk Koca Spor Haberler

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