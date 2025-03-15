MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Dalcı: 'Bireysel Hatalar Mağlubiyete Sebep Oldu'

Mke Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Iğdır FK maçının ardından, "Kazanmak için aslında ilk yarı oyun içerisinde bir şeyler yaptığımızı düşünüyoruz ama yediğimiz gollere baktığımızda hepsi bireysel hatalar" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Mke Ankaragücü, sahasında Iğdır FK'ya 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Üzgünüz, Ankaragücü'ne yakışmayacak bir skor. Dolayısıyla çok üzgün olduğumuzu ifade edebilirim. Kazanmak için aslında ilk yarı oyun içerisinde bir şeyler yaptığımızı düşünüyoruz ama yediğimiz gollere baktığımızda hepsi bireysel hatalar. Tamamen bireysel hata. İkinci yarı oyunu toparlamak adına belirli hamleler yaptık ama maalesef birinci bölgedeki geçişlerde yaptığımız bireysel hatalarla kontrolü kaybettik ve dağıldık diyebilirim. Takım çok ciddi anlamda demoralize oldu. O an zaten futbolun bittiği andı. Oyuncuların özgüveni yıkıldı. Skorun dezavantajı oyuncularımızın üzerinde çok ciddi bir baskı yaptı. Toparlayacağız yapacak bir şey yok. Futbolcuların özgüvenini sahaya yansıtmak adına onlara destek olmak gerekiyor, başka bir çaremiz yok şu anda" ifadelerini kullandı. - ANKARA