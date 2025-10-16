Haberler

MKE Ankaragücü'nün Olağanüstü Genel Kurulu Ertelendi

MKE Ankaragücü'nün Olağanüstü Genel Kurulu Ertelendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Yeni tarih 23 Ekim olarak belirlendi.

Mke Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Başkent ekibinin kongresi çoğunluk aranmaksızın 23 Ekim'de yapılacak.

MKE Ankaragücü'nde bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendi. Ertelemenin ardından başkent ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "MKE Ankaragücü'nden olağanüstü genel kurul hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz tarafından 26.09.2025 tarih ve 221 sayılı karar gereği, bugün gerçekleşecek olan 'Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı' yeterli çoğunluğun sağlanmaması nedeniyle ertelenmiştir. 2'nci toplantıda çoğunluk aranmaksızın 23.10.2025 Perşembe günü saat 14.00'te Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi - Mehtap Mahallesi, Mamak Caddesi, No 76/A Mamak/ Ankara adresinde gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
Fatih Terim Çekya'nın başına geçiyor! 'Bu paradan aşağı imza atmam' dedi

Çekya'nın başına geçiyor! "Bu paradan aşağı imza atmam" dedi
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.