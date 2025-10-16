MKE Ankaragücü'nün Olağanüstü Genel Kurulu Ertelendi

Mke Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Başkent ekibinin kongresi çoğunluk aranmaksızın 23 Ekim'de yapılacak.

MKE Ankaragücü'nde bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendi. Ertelemenin ardından başkent ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "MKE Ankaragücü'nden olağanüstü genel kurul hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz tarafından 26.09.2025 tarih ve 221 sayılı karar gereği, bugün gerçekleşecek olan 'Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı' yeterli çoğunluğun sağlanmaması nedeniyle ertelenmiştir. 2'nci toplantıda çoğunluk aranmaksızın 23.10.2025 Perşembe günü saat 14.00'te Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi - Mehtap Mahallesi, Mamak Caddesi, No 76/A Mamak/ Ankara adresinde gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.