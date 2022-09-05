MKE Ankaragücü'nden kamuoyuna açıklama

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Eryaman Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk eden Mke Ankaragücü, sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Olaylı geçen maçın ardından MKE Ankaragücü Kulübü'nden resmi bir açıklama geldi. Açıklamada, "İki önemli asırlık camiayı sakinleştirmek adına yayına katılan başkanımız, haddini aşan bir yorumcunun çirkin üslubu ile karşı karşıya kalmıştır. Beşiktaş camiasına şirin görünmek adına başkanımız Sayın Faruk Koca'ya saygı sınırlarını aşan yorumcunun söylemlerini asla kabul etmiyoruz" denildi.

MKE Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Rakip takım taraftarına ve yedek kulübesine hakaret eden futbolcular değişmeden, bu davranışları sergileyen futbolcular için özür yayınlamadığı gibi, bir de resmi hesaplarından bu futbolcularının fotoğrafını koyarak bundan sonra yaşanabilecek bu ve benzeri olaylara davetiye çıkaran kulüpler değişmeden, genç bir futbolcuyu hatasından dolayı eleştiren bir teknik direktörü, holiganizm anlayışıyla kendi taraftarına hedef göstermeye çalışan kulüpler değişmeden, toplumun birleştirici unsuru olması gerekirken, sırf etkileşim almak adına çirkin üslupları ile camiaları kin ve nefrete sürükleyen televizyon programları değişmeden ülkemizde futbol kültürünün değişeceğine asla inanmıyoruz! 112 yaşındaki MKE Ankaragücü varlığını asırlar boyu sürdürmeye devam edecek, ne ÇAKAL ne de ÇAKAR futbol yorumcularının kulübümüze zarar vermeye gücü yetmeyecektir. Ayrıca kulübümüz herhangi bir kişi ya da kuruma ancak kendi insiyatifi ile özür diler. Bunun dışında özür diletebilecek bir güç tarihinde olmamıştır, geleceğinde de olmayacaktır."