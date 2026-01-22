MKE Ankaragücü Kulübü, İlhan Cavcav'ı andı
MKE Ankaragücü Kulübü, Gençlerbirliği Kulübü Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 9. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Başkent ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Cavcav'a saygı ve rahmetle anıldığı belirtildi.
Başkent ekibinin ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram ve X hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Gençlerbirliği Spor Kulübü Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ı vefatının dokuzuncu yılında saygı ve rahmetle anıyoruz."
