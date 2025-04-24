MKE Ankaragücü'nde Olağanüstü Seçim Genel Kurulu Toplantısı
MKE Ankaragücü Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısını 17 Mayıs'ta yapacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ve yeni yönetim belirlenecek.
MKE Ankaragücü Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapılacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı, 24 Mayıs Cumartesi günü aynı saat ve yerde yapılacak.
Genel kurulda kulüp gündemine ilişkin maddeler görüşüldükten sonra kulübün yeni yönetimi seçilecek.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor