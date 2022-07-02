MKE Ankaragücü'nde Faruk Koca yeniden başkan seçildi

Mke Ankaragücü'nün Olağanüstü Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Faruk Koca, tek aday olarak girdiği seçimde 505 oyun 504'ünü alarak yeniden seçildi.

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'a, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları, siyasetçiler ve çok sayıda Ankaragücü delegesi katıldı. Başkanlık seçimine başkan Faruk Koca, tek aday olarak girdi. Başkanlık Divanı'nın seçimi ve divana imza yetkisinin verilmesinin ardından Koca, katılımcılara seslendi. Genel Kurul'un, spor yasasındaki son değişiklik nedeniyle toplandığını aktaran Koca, Genel Kurul'un Ankaragücü'nün geleceğine katkı saylayacağına olan inancını belirterek, "Biz, şehri hareketlendirmeden bu kulüp hak ettiği yerde olamaz. Biz yönetim olarak şehrin belediye başkanları, siyasi partileri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının, Ankara'nın en büyük markası Ankaragücü'nü hak ettiği yere taşımasını istiyoruz. İmalat-ı Harbiye'nin çalışanları, mühendisleri ve onların çocuklarının kurduğu bir takım, tarihi bir takım. O tarihi aydınlatmak için girişimde bulunuyoruz. Ankaragücü gazi bir kulüp. İmalat-ı Harbiye'nin ve kulübün oyuncuları ve yöneticileri Kurtuluş Savaşı'nda şehit olmuştur. Ankaragücü bu gazilik unvanını çoktan hak etmiştir" dedi.

"Zeynep Karamancı, Berna Erbilgin Gündoğdu, Gülsen Yılmaz, Cantürk Alagöz, İsmail Mert Fırat, Yüksel Duman, Levent Onuk, Erkan Aytekin, Durali Akpunar, Cengiz Kaya, Murat Bayramoğlu, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Şahin, Harun Oğraş, Hüseyin Aytekin, Cengiz Gökay, Gökalp Büyükbektaş, Ertan Aydın ve Mert Kızılırmak."

Demirören Haber Ajansı / Spor